Heidi Klum völlig entstellt - Schock-Foto ihres Gesichts entsetzt Fans

Mit einem neuen Foto auf Instagram sorgt Topmodel Heidi Klum für Entsetzen bei ihren Followern. Die GNTM-Jurorin ist auf dem Bild völlig entstellt und nicht wiederzuerkennen. Hat sie sich etwa unters Messer gelegt?

Los Angeles - Heidi Klum hat in den vergangenen Tagen so einige viel diskutierte Bilder auf ihrem Instagram-Account gepostet. Sei es mit Oben-Ohne-Fotos, Schnappschüssen aus dem Urlaub oder Turtel-Storys mit Ehemann Tom Kaulitz. Doch das Bild, das die 46-Jährige am Montagabend auf ihrem Profil veröffentlicht hat, übertrifft alles. Das deutsche Topmodel ist darauf kaum wiederzuerkennen - und das nicht im positiven Sinn.

Fans schockiert von Heidi-Klum-Foto auf Instagram

Unzählige ihrer rund 6,9 Millionen Follower sind entsetzt über das, was sie dort zu sehen bekommen. „Das ist gruseliger, als dein Halloween-Kostüm“, schreibt ein Follower auf Englisch. Und wer Heidis diesjähriges Horror-Cyborg-Kostüm gesehen hat, weiß, dass das in Sachen Ekel-Faktor kaum zu übertreffen ist. Ein anderer fragt: „Was haben sie dir angetan“. „Wie schrecklich!“, bringt es ein weiterer Fan auf den Punkt. Denn Heidi sieht auf dem Bild völlig entstellt aus.

Heidi Klum mit dicken Schlauchboot-Lippen als „Duckface“

Mit dicken, verformten Schlauchbootlippen blickt Heidi Klum bekümmert in die Kamera. Sie selbst kommentierte das Schock-Foto schlicht mit „Kiss“ und einem Kussmund-Emoji. Die Vierfach-Mama und millionenschwere Unternehmerin* wird sich doch nicht etwa unters Messer gelegt haben? Keine Angst! Heidi Klum hat sich nicht ihre Lippen aufspritzen lassen. Auf einem zweiten Bild folgt die Entwarnung. Ihr Duckface hat die frisch gebackene Ehefrau von Tom Kaulitz einem Makeup-Set zum Aufkleben zu Verdanken.

Und wer Heidis Instagram-Account fleißig verfolgt, bekam schon ein paar Stunden zuvor die Auflösung für die Grusel-Lippen. „Wie gefalle ich Euch besser? Vorher oder nachher?“ wollte sie zu einem Video von ihren Fans wissen. In dem Clip ist Heidi auf einem OP-Tisch zu sehen, wie sie gerade aus ihrer Narkose aufwacht. Doch beim Blick auf die beiden fragwürdigen Schönheitschirurgen, die über Heidi gebeugt sind, wird schnell klar, dass das Ganze etwas mit der neuen Casting-Show „Queen of Drags“ zu tun hat. Denn bei den beiden Ärzten handelt es sich um Conchita Wurst und Bill Kaulitz, die zusammen mit Heidi Klum das Juroren-Trio der Sendung bilden.

Heidis schaurige XXL-Lippen sind also Teil des Promo-Clips für die neue Folge von „Queen of Drags“. Denn am Donnerstag steht in der ProSieben-Show alles unter dem Motto „Halloween“.

va

