Heidi Klum: Ungewöhnliches Strand-Outfit - Verwirrung bei den Fans

Heidi Klum wirft sich gern knappe Bikinis und Leoparden-Kimonos. Ihr neustes Strand-Outfit ist aber so skurril, dass es bei den Fans für Verwirrung statt Begeisterung sorgt.

Heidi Klum hüpft ausgelassen über einen malerischen Sandstrand, im Hintergrund wirft die Sonne goldenes Licht aufs Meerwasser, festgehalten in einem Video - so weit, so Instagram. Aber dieses Video, das Heidi mit ihren 6,7 Millionen Followern teilt, fällt durch ein skurilles Detail auf.

Heidi am Strand: Was trägt sie da?

Denn das Topmodel wirft durch ihre Garderobe Fragen auf. Für ihre Verhältnisse trägt Heidi ziemlich viel - nämlich ein Abendkleid aus rotem Tüll. Nicht gerade strandtauglich, aber gerade noch vertretbar.

Bei einem Detail aber stutzen die Fans endgültig: Heidi trägt hohe High Heels mit pfennigdünnen Absätzen - und das, während sie am Strand entlang hüpft.

Heidi mit kuriosem Video - Fans irritiert: „Zu viel Prosecco“?

Heidis Schuh-Auswahl verwirrt ihre Fans. „High Heels am Strand ... ja klar“, kommentiert ein User ihre ungewöhnlichen Schuhe. „Zieh die Schuhe aus und spüre den Sand unter den Füßen. Ist viel gesünder“, empfiehlt ein anderer Fan seinem Idol. Ein weiterer User unterstellt Heidi gar, ihre Hüpf-Aktion wäre „zu viel Prosecco“ geschuldet.

Aber andere stehen zu ihrer Heidi: „Tom muss der glücklichste Mann der Welt sein“, schwärmt einer, ein anderer wird ganz romantisch und nennt Heidi „einen kalifornischen Sonnenschein“. So viel Begeisterung löste auch ein anderes Strand-Outfit von Heidi aus.

Zuletzt ließ Heidi ihre Fans über Instagram an ihren Vorbereitungen für Halloween teilhaben - wie jedes Jahr standen Heidis aufwändige Grusel-Kostüme im Mittelpunkt. Ein weiteres Thema, das ihre Fans immer begeistert: Tiefe Ausschnitte mit ganz viel Blick auf „Hans und Franz“.

