Heidi Klum unterwegs mit Tom und Bill - dabei begeht sie einen gefährlichen Fehler 

Heidi Klum fährt mit Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill im Auto und macht ein Video. Dabei begeht sie einen Fehler.

Update vom 20. Oktober: Es ist ein schöner Sonnentag, Heidi Klum fährt mit Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill im Auto durch die Straßen. Die Stimmung ist ausgelassen. Alle sind vergnügt. Heidi dreht ein Selfie-Video, stellt es auf Instagram - und erzürnt ihre Fans.

„Ich kann nicht sehen, dass du angeschnallt bist!“, kommentiert einer. „Was soll das? Wie wär‘s mal mit anschnallen! Sicherheit geht vor“, schimpft ein weiterer. „Anschnallen wäre angebracht! Hat ja auch Verantwortung für ihre Kinder“, mahnt ein anderer Fan.

Heidi Klum: Mega-Spekulation! Sie will angeblich Veränderung vornehmen

Update vom 4. Oktober 2019, 11.20 Uhr: Heidi Kaulitz? Schon lange rätseln die Fans, ob Heidi Klum nach der Hochzeit mit Tom Kaulitz ihren Namen ändern wird. Die beiden hatten im August geheiratet - auf einer Traumyacht vor der Küste Capris. Seitdem heizte auch die Model-Mama selbst die Namensgerüchte immer wieder an. Direkt nach der Hochzeit postete sie ein Bild mit der Unterschrift: „We did it“ (übersetzt „Wir haben es getan“) Mr. & Mrs. Kaulitz“. Und wie nicht anders zu erwarten wurde unter dem Post heiß diskutiert. Nur einen Tag später folgte der nächste Namens-Hammer. Heidi unterschrieb auf einem Tour-Plakat ihres Liebsten nicht etwa mit „Heidi Klum“, sondern setzte ein „Kaulitz“ hinter ihren Namen. Doch eine offizielle Bestätigung gab es bis jetzt nicht.

Heidi Klum: Ändert sie ihren Namen nun offiziell?

Die Spekulationen könnten bald geklärt werden. Wie das Onlineportal The Blast erfahren haben will, gibt es Anzeichen, dass Heidi Klum ihren Namen tatsächlich ändert. Dem Portal liegen wohl neue Dokumente des Models vor. Darauf soll Heidi Klum beantragt haben, ihren Namen offiziell zu ändern. Der angegebene Grund? Natürlich die Hochzeit. Welchen Namen die Model-Mama, sollte das Gericht die Änderung anerkennen, anschließend tragen wird, ist jedoch nicht klar. Klum-Kaulitz? Oder doch nur Kaulitz?

Es wäre nicht das erste Mal, dass Heidi Klum einen neuen Nachnamen annimmt. Bereits 2009 hatte sie das Klum gegen Samuel getauscht, den bürgerlichen Nachnamen ihres damaligen Ehemannes Seal. Nach der Trennung drei Jahre später nahm die Model-Mama allerdings wieder ihren Mädchennamen an und hieß wieder Klum.

Heidi Klum: Panne? Hat sie sich mit Autogramm verraten? - „Ich heule“

Update vom 6. August 2019, 12.24 Uhr: Sie haben sich getraut: Heidi und Tom haben am Wochenende eine pompöse Trauung auf einer Yacht vor Capri gefeiert.

Heidi Klum: Panne? Hat sie sich mit Autogramm verraten? - „Ich heule“

Los Angeles - Im August wollen sich Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz das Ja-Wort geben. Nach der Verlobung Weihnachten 2018 verbringen die beiden Turteltäubchen nach wie vor jede freie Minute miteinander. Im Moment begleitete die 46-Jährige den Gitarristen sogar bei einigen Stationen der aktuellen „Melancholic Paradise“-Tour seiner Band „Tokio Hotel“. Und genau dort hat sie jetzt mit einer Aktion für Spekulationen gesorgt.

Autogramm auf „Tokio Hotel“-Plakat heizt Gerüchte an

Denn auf einem signierten Tour-Plakat, das auf der brasilianischen Fanpage „pensamentostokiohotel“ auf Instagram gepostet wurde, haben nicht nur die vier „Tokio Hotel“-Mitglieder unterschrieben, sondern auch ihr Exklusiv-Groupie Heidi.

Darum dürfte sich die Model-Mama jedoch zurzeit keine Gedanken machen, immerhin heiratet sie auf Capri ihren Verlobten Tom Kaulitz. Doch dass Heidi Klum keine Einblicke in die Hochzeit gewährt, nervt ihre Fans gerade ziemlich.

GNTM-Jurorin unterschreibt mit Heidi Kaulitz

Doch nicht „Heidi Klum“ ist dort als Autogramm zu finden. Die „Germany‘s Next Topmodel“-Chefin hat tatsächlich mit „Heidi Kaulitz“ unterschrieben. Doch ob bereits verheiratet oder nicht, Heidi Klum lässt derzeit öfter unnötige Kleidungsstücke weg. In einem Instagram-Video lässt sie aktuell besonders tief blicken - zwischen ihre Beine.

Für viele Fans ist das Autogramm eine vielsagende Aktion. Ob Heidi nach der Hochzeit tatsächlich den Nachnamen des 16 Jahre jüngeren Tom Kaulitz annehmen wird, hat das Model bisher nicht verraten. Denkbar wäre es. Bei Ehemann Nummer zwei, dem US-amerikanischen Sänger Seal, hatte das Topmodel damals auch den Namen angenommen. Im Jahr 2014 genehmigte ein Gericht in Los Angeles einen entsprechenden Antrag. Die damals 36-Jährige hieß anschließend Heidi Samuel.

Nach der Traumhochzeit von Heidi Klum und ihrem Tom brodelt die Gerüchteküche. Sind das Model und ihr Papa Günther etwa zerstritten?

Fans sauer über Heidi-Kaulitz-Autogramm auf „Tokio Hotel“-Plakat

Die Kommentare unter dem Foto des Fanplakats sind übrigens nicht besonders positiv. Viele User finden es peinlich, wie sich die Zukünftige von Tom Kaulitz in die Band drängt. „Für wen zu Hölle hält sie sich, Poster zu signieren?“, schimpft ein Fan. „Ich heule. Ich bin so wütend und enttäuscht, ich hoffe, mein Plakat ist nicht so“, schreibt ein anderer. „Das ist so schlimm für das Image der Band“, findet dieser Follower. Auch zahlreiche wenig schmeichelhafte Emojis finden sich in den Kommentaren.

Die Fans werden sich wohl an die Frau im „Tokio Hotel“-Kosmos gewöhnen müssen. Den eines steht fest: Heidi Klum und Tom Kaulitz werden heiraten. Jetzt sollen sie auch den Ort sowie das Datum der Hochzeitsfeier festgelegt haben. Doch ein wichtiger Promi wurde überraschend ausgeladen.

Aktuell gibt es ein heißes Gerücht zur Model-Mama und ihrem Freund: Gab es eine geheime Hochzeit? Heidi Klum und Tom Kaulitz sollen bereits verheiratet sein.

Die 46-Jährige muss in letzter Zeit ohnehin vermehrt Kritik einstecken. Kürzlich lästerten die Follower über ein Foto aus vergangenen Tagen. Und einen anderen von Heidi Klum geposteten Clip fand so mancher Fan „gruselig“. Außerdem postete Klum ein Paris-Foto von sich - der Blick der Fans wanderte nach unten.

Heidi Klum hat eines ihrer seltsamsten Instagram-Fotos ever gepostet. Und dafür auch empörte Reaktionen geerntet. Anderen Streit unter Fans löste ein Video aus, in dem Heidi tiefe Einblicke gewährt.

Wurde Heidi der ganze Trubel zu viel? Sie zeigte sich kränkelnd im Bett, die Fans raten ihr zu einem deutschen Wundermittel. Schauspielerin und Komikerin Martina Hill hat Heidi Klum schon mal köstlich parodiert. Die beiden könnten Zwillinge sein. Kommen die beiden sich vielleicht noch näher. Vor lauter Spaß hat Heidi Klum ein Foto auf Instagram gepostet, doch dabei ist ihr ein Fauxpas unterlaufen. Und auch für diesen Versuch von Heidi, möglichst jugendlich rüberzukommen, erntete das Model vor allem Häme.

va