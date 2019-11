Heidi Klum weilt aktuell im Urlaub und lässt es sich gut gehen. Daran lässt das Supermodel auch ihre Fans teilhaben - mit einem sehr freizügigen Foto.

München - Welch ein Anblick! Supermodel Heidi Klum weilt aktuell im Urlaub mit ihrem Mann Tom Kaulitz und genießt das Leben. Wo sich die Schönheit aufhält, ist nicht klar, doch vieles deutet auf Mexiko hin. In ihrer Instagram-Story ist Tom Kaulitz zu sehen, wie er ein Corona trinkt - das bekannte Bier aus Mittelamerika. Zudem schaut er in dem Moment das Champions-League-Spiel der Bayern in Belgrad. Da die Sonne in dieser Story noch scheint, sind die beiden Turteltäubchen zeitlich hinter uns.

Doch es sind nicht die Stories mit ihrem Mann Tom, die für Aufregung sorgen. Mit einem Urlaubsfoto bringt die Blondine ihre Fans beinahe um den Verstand. Das Bild wurde mittlerweile über 221.000 Mal auf Instagram geliked (Stand: 27. November, 11:30).

Heidi Klum im Urlaub: Dieses Foto lässt ihre Fans ausrasten

Wie gut es der GNTM-Mama geht, das zeigt sie jetzt in aller Deutlichkeit auf ihren sozialen Kanälen. Auf Instagram und Twitter hat Heidi Klum nun ein Foto gepostet und mit dem Kommentar „Good morning from somewhere else“ versehen. Was so viel heißt wie „Guten Morgen von einem anderen Ort“. Dazu schreibt sie noch den Hashtag „todaywillbewhatimakeit“ - „Heute wird das sein, was ich daraus mache.“

Schaut man sich ihr aktuelles Foto an, so hat sie wohl auch an ihre zahlreichen Follower bei Instagram und Twitter gedacht. Auf dem Bild zeigt sich Heidi Klum sehr freizügig am Pool auf einer Liege und wendet ihren Rücken der Kamera zu. Eigentlich kein ungewöhnliches Foto, doch das Supermodel zeigt ihre Oberweite. „Ein schöner Rücken kann auch entzücken“ - das war Heidi Klum wohl nicht genug.

Heidi Klum zeigt sich hüllenlos im Urlaub - „Ist das jetzt Hans oder Franz?“

Natürlich sorgt Heidi Klum mit diesem Beitrag mal wieder für helle Aufregung. Die Kommentare und Likes gehen gerade so durch die Decke. Ihre Fans flippen nach diesem heißen Foto aus. So kommentiert ein User das Bild mit „Makellos unglaublicher Körper“, ein anderer schreibt „absolut perfekt“, viele kommentieren mit „Wunderschön“.

Auch über ihre Oberweite wird gesprochen. Ein Nutzer will „mehr davon bitte“. Kein Wunder bei dem Anblick. Ein anderer Follower will wissen, ob „das jetzt Hans oder Franz ist“.

Freizügiges Foto von Heidi Klum - „Bah, ist der eklig“

Ein User geht offenbar zu weit - zumindest für einige. Denn mit seinem Kommentar „Zeig doch Hans und Franz einmal so von vorne. Sieht bestimmt toll aus bei deinem Wahnsinnskörper“ tritt er eine Diskussion los. Andere User, darunter viele Frauen, finden den Kommentar einfach nur ekelhaft. So schreibt eine Userin: „Bah, ist der eklig. Mir läuft es kalt den Rücken runter.“

Weitere User mischen sich in die Diskussion ein. Während Frauen den Kommentar alles andere als nett und eher anstößig finden, so sind es vor allem männliche User, die den Kommentar verstehen. Von „Hallo Mädchen, beruhige deine Nerven“ bis zu „Nicht alle Tassen im Schrank“ ist vieles dabei.

Dass Heidi Klum nicht mit ihren Reizen geizt, ist bekannt. Schon vor wenigen Tagen zeigte sie sich hüllenlos. Heftige Diskussionen entbrannten auch bei einem Kuss-Video von ihr. Denn in dem Clip knutscht sie nicht ihren Mann Tom Kaulitz.

