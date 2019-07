Mega-Dekolleté: Heidi Klum zeigt Hans und Franz prall wie nie in roten Spitzen-Dessous

Wow! In einem aktuellen Instagram-Clip präsentiert sich Topmodel Heidi Klum heiß wie nie in roter Spitzen-Unterwäsche und sieht dabei um Jahre jünger aus.

Tokio - Für Heidi Klum (46) läuft es derzeit richtig gut. In Sachen Liebe scheint das Topmodel weiterhin mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) auf Wolke Sieben zu schweben. Die Hochzeit soll im Herbst diesen Jahres stattfinden. Derzeit gibt es außerdem Gerüchte, dass die standesamtliche Trauung bereits stattgefunden haben könnte. Beruflich hat sie ebenfalls alle Hände voll zu tun mit ihrer neuen Casting-Show „Making the Cut“, die im kommenden Jahr auf Amazon Prime startet. Nach den Dreharbeiten in Paris, die Heidi und Tom gleichzeitig für einen Familienurlaub genutzt hatten, ging es jetzt für die 46-Jährige nach Tokio, der nächsten Station von „Making the Cut“.

Heidi Klum zeigt Mega-Dekolleté prall wie nie in roten Spitzen-Dessous

Aus der japanischen Hauptstadt hat die gebürtige Bergisch Gladbacherin jetzt einen äußerst heißen Clip auf Instagram veröffentlicht. Darin präsentiert sich Klum in roten Spitzen-Dessous über den Dächern von Tokio. Vermutlich handelt es sich dabei um ihr Hotelzimmer in einem der obersten Stockwerke. Eine überdimensionale Glasfront gibt einen einmaligen Blick auf Tokios Skyline frei. „Love you Tokyo“, schreibt Klum selbst zu ihrem Post.

Tokio von Heidi Klums XXL-Ausschnitt verdeckt

Doch auf die Aussicht werden wohl die wenigsten ihrer rund 6,4 Millionen Follower achten. Ohnehin wird der Ausblick von Klums Mega-Dekolleté verdeckt. Denn die GNTM-Jurorin hält ihr Handy frontal auf ihren prallen Ausschnitt. Das sehen auch einige Follower so. „In diesem Video geht es voll und ganz um ‚Tokyo‘“, schreibt ein User ironisch samt einem Tränen lachenden Smiley. Ähnlich diese Kommentare: „Was, wo, seh kein Tokio“, „Noch mehr Brüste gehen nicht“ oder „Tokyo? Klaaar“.

Begeistert sind die meisten User natürlich trotzdem - oder gerade deshalb - von dem Post. „Sexy“, „hot“, „umwerfend“, so das Urteil vieler Fans. „Love you, Hansi und Franzi“, schreibt ein anderer über Klums Brüste, denen sie selbst einst die Spitznamen „Hans und Franz“ gegeben hat.

Heidi Klum so jung wie nie

Die 46-Jährige scheint sich derzeit pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen. Sie lächelt entspannt und räkelt sich sinnlich vor der Kamera. Obwohl sie in dem kurzen Video offenbar komplett auf Make-Up verzichtet, sieht sie um Jahre jünger aus. Auch das fällt einigen Followern auf: „Eine Frau, die mit sich ihrem Leben und ihrem Körper zufrieden ist“ oder „Sie sieht voll jung aus“, so die Ansicht mehrerer User.

Heidi Klum wirbt für neue Unterwäsche-Kollektion

Ganz nebenbei hat die zukünftige Braut des Tokio-Hotel-Gitarristen mit ihrem Clip auch noch Werbung für ihre eigene Unterwäsche-Marke „Heidi Klum Intimates“ gemacht. Denn die knappen roten Dessous stammen aus ihrer neuen Kollektion, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen sollen, wie sie einem interessierten User verrät.

Demnächst wird Heidi Klum übrigens neben ihrer Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ auch die Sendung „Queen of Drags“ auf ProSieben moderieren. An ihrer Seite wird auch ein Kaulitz zu sehen sein.

va