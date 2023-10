Boris Becker zu Besuch in der Heimat: Seltene Fotos mit Mama Elvira

Von: Marco Büsselmann

Boris Becker hat seiner Mutter Elvira gemeinsam mit Freundin Lilian einen Besuch in seiner Heimat abgestattet. Lesen Sie hier mehr:

Boris Becker lebt seit einigen Monaten mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro in der italienischen Metropole Mailand. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, Zeit mit seiner Mutter Elvira Pisch zu verbringen, die in Deutschland wohnt. Am Sonntag (8. Oktober) teilt die Tennis-Legende mehrere Fotos mit Lilian und Elvira aus Heidelberg.

Boris Becker zu Besuch in der Heimat – bei HEIDELBERG24 können Sie sich die Fotos anschauen.

Die beiden haben ein besonderes Verhältnis: Boris stattet seiner Mama noch immer regelmäßig Besuche in seiner Heimatstadt Leimen ab, wo Elvira lebt. (mab)