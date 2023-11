Heino und Hannelore seit 44 Jahren unzertrennlich: Ihre Liebe in Bildern

Von: Jonas Erbas

Als Schlagerstar hat Heino unzählige Erfolge eingefahren, doch auch privat läuft es seit Jahrzehnten blendend – dank Hannelore, der Liebe seines Lebens.

1 / 22 Da strahlen die frischgebackenen Eheleute: Eine Aufnahme von Heino mit seiner Hannelore von 1980, ein Jahr nach der Hochzeit © United Archives/Imago

2 / 22 Auch ihre Liebe zu Pferden verband Heino und Hannelore von Anfang an © United Archives/Imago

3 / 22 Ebenso begeisterten sich die beiden schon früh für ferne Länder und andere Kulturen – wie etwa 1982, als Heino und Hannelore gemeinsam die traditionelle Mzumba-Show auf der Heia-Safari-Ranch bei Kapstadt (Südafrika) besuchten © United Archives/Imago

4 / 22 Nicht nur Heino macht als Schlagersänger eine gute Figur, auch seiner Hannelore wurde die Leidenschaft für Musik schon in die Wiege gelegt © Horst Galuschka/Imago

5 / 22 Auch zu anderen Promis pflegte das Paar beste Beziehungen – wie hier mit dem Magier-Duo Siegfried und Roy © Dieter Bauer/Imago

6 / 22 Im regionalen Vorabendprogramm der ARD bekamen die beiden 1990 die kurzlebige TV-Show „Herzlich willkommen bei Heino und Hannelore“ (hier mit Comedian Mike Krüger) © Horst Galuschka/Imago

7 / 22 Ein echtes Familienidyll: Heino und Hannelore mit ihrem Hund am See © APress/Imago

8 / 22 Und auch im Rampenlicht strahlte das Paar unablässig – wie hier beim Frankfurter Opernball 1994 © United Archives/Imago

9 / 22 Als Heino 1999 in Köln zum Ehrenkonditor ernannt wird, ist Hannelore stolz wie Oskar © Hermann J. Knippertz/Imago

10 / 22 Und weil Liebe durch den Magen geht, betrieben die beiden von 1996 bis 2012 Heinos Rathaus-Café am Marktplatz von Bad Münstereifel © Hermann J. Knippertz/Imago

11 / 22 Auch zu „Willkommen bei Carmen Nebel“ (hier: Ausgabe von 2004) begleitete Hannelore ihren Heino © Eventpress/Imago

12 / 22 2005 feierte man gemeinsam bei „Heino – Die Show“ (ARD) das 50. Bühnenjubiläum des Schlagerstars © Scherf/Imago

13 / 22 Während in der Schlagerbranche nach und nach die nächsten Generation, wie etwa Florian Silbereisen, übernahm, blieb Heino der Musikwelt weiter erhalten – und bis heute treu! © Mauersberger/Imago

14 / 22 Auch in schweren Stunden hielt das Paar zueinander, wie 2005, bei der Beerdigung ihres Freundes Franz Antel © Skata/Imago

15 / 22 Die Jahre ziehen ins Land – doch Heinos Liebe zu Hannelore hält stetig © Eventpress/Imago

16 / 22 2010 feierten die beiden ausgelassen auf dem Münchner Oktoberfest © APress/Imago

17 / 22 Und auch 2012 ließen es sich Heino und Hannelore nicht nehmen, auf dem größten Volksfest der Welt mitzufeiern – und einmal mehr öffentlich ihre Liebe zu bekunden © Eventpress/Imago

18 / 22 So sieht unablässige Unterstützung aus: Hannelore mit ihrem Heino, nachdem dieser sich 2014 als Rocker versuchte © Future Image/Imago

19 / 22 Und noch ein Küsschen für Heino: Der Schlagerstar feierte 2015 den Erhalt des begehrten Smago!-Awards © Future Image/Imago

20 / 22 Öffentlichkeitsscheu waren die beiden zu keiner Zeit: 2018 wohnten Heino und Hannelore gemeinsam sogar dem Live-Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ bei © VISTAPRESS/Imago

21 / 22 So schön kann Liebe sein: Bei den „Schlagerchampions“ wurde Heino 2019 für sein Lebenswerk ausgezeichnet – zur Belohnung gab es einen Kuss von Hannelore © Jan Huebner/Imago

22 / 22 Zu seinem 83. Geburtstag gab es für Heino Sekt und Kuchen – natürlich nicht ohne seine Hannelore © Agentur Baganz/Imago

Kitzbühel – Seit 44 Jahren ist Schlager- und Volksmusikstar Heino (84) nun schon mit seiner Hannelore (81) verheiratet. Die beiden kennen sich allerdings schon ein Weilchen länger: Bereits 1972 hatte der „Blau blüht der Enzian“-Sänger seine spätere Ehefrau bei einer Miss-Austria-Wahl in Kitzbühel kennengelernt – der Beginn einer einzigartigen Liebesgeschichte, die bis heute anhält. Noch immer hält sich das prominente Paar die Treue. Und das auch in den schweren Stunden, in denen Heino an der Seite seiner Hannelore bangt.