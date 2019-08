Helene Fischer bricht Schweigen: Unerwartetes Statement begeistert ihre Fans

Wie so mancher befindet sich auch Helene Fischer derzeit in der Sommerpause. Doch jetzt hat die Schlagerqueen mit einer überraschenden Neuigkeit wieder von sich hören lassen.

Schulen sind leer, Büros meist nur noch halb so voll: Gefühlt ganz Deutschland befindet sich gerade in der Sommerpause - so auch Helene Fischer. Denn die eigentlich nimmermüde Schlagerkönigin hat sich ebenfalls in die wohlverdienten Ferien zurückgezogen und ist erstmal für ein paar Tage von der Bildfläche verschwunden. Jetzt allerdings meldet sich die Powerfrau zurück - und hat eine sensationelle Ankündigung für ihre Fans im Gepäck.

Helene Fischer: Diese Ankündigung lässt ihre Fans jubeln

„Wir haben gerockt, getanzt, gesungen und die Abende zu unserem Sommer-Event gemacht“, beschreibt Helene Fischer auf ihrer offiziellen Facebook-Seite die einmalige Stimmung auf ihrer Stadion-Tour. Und genau diese besonderen Gefühle können sich ihre Fans nun nochmals zurückholen. Denn wie Helene bekannt gibt, will nicht nur das ZDF am 24. August exklusive Konzert-Highlights zeigen. Die sollen nämlich in Kürze auch Einzug in die Plattenläden erhalten. So wird bald ein ganzes Album „Helene Fischer Live - Die Stadion-Tour“ als Doppel-CD, DVD, Blu-ray und Fan-Edition erscheinen.

Dem fiebern Helenes Fans schon jetzt aufgeregt entgegen, denn nachdem das Konzert bereits „der Hammer“ war, könnten sie dann wieder „einen Abend in Erinnerungen schwelgen“, ist in den Kommentaren zu lesen. „Dann geht die Post halt im Wohnzimmer ab!“, prophezeien die euphorisierten Anhänger der Schlagerqueen unter dem Foto.

Helene Fischer: Zurück mit ihrer „Stadion-Tour“

Ende August, genauer gesagt am 23. August, wird es dann so weit sein und Helenes Live-Paket auf den Markt kommen. Vorbestellen kann man es allerdings schon ab dem 2. August, weshalb die Fans auf Facebook prophezeien: „Oh, das wird ein schönes Wochenende“ und „wieder ein Renner!“

Dementsprechend sind die Anhänger der blonden Schlagersängerin auch schon ganz aus dem Häuschen wegen dieser „super Nachrichten“ und freuen sich, dass es nun „endlich, endlich, endlich, endlich“ so weit ist, denn sie hätten bereits über ein Jahr auf diesen Moment gewartet.

Neues CD Paket von Helene Fischer könnte Kassenschlager werden

Vermutlich wird sich dieses Helene-Paket ähnlich wie auch ihre anderen Alben wieder zu einem wahrhaften Kassenschlager entpuppen, denn im Netz kündigen die User bereits an, sich die CD beziehungsweise DVD kaufen zu müssen, da sie die unbedingt bräuchten.

Das scheint nicht nur für die deutschen Fischer-Fans zu gelten. So fragen einige Schlager-Begeisterte auch schon, wie man die DVD beispielsweise in Frankreich erhalte oder können gar nicht mehr warten, bis sie sie auch in Kanada bestellen können.

Es scheint, als habe Helene ihren Fans aus sämtlichen Ländern den Sommer mit ihrer Ankündigung bereits versüßt. Auch ein anderes Geheimnis über Helene Fischer ist letztens durchgesickert und hat ihre Fans mit weiteren Details überrascht.

Während die Schlagersängerin also so gut wie ununterbrochen die Schlagzeilen dominiert, scheint der ganze Rummel ihrem neuen Freund Thomas Seitel langsam zu viel zu werden, wie der nun in einem Interview verriet.

Helenes Ex-Freund Florian Silbereisen dagegen scheint nach der damals so schmerzhaften Trennung nun wieder so richtig aufzublühen und sein Leben zu genießen.

Video: Skrupelloses Verhalten? Treibt Thomas Seitel seine Ex in den Ruin?

lros