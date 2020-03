Helene Fischer: Comeback geplatzt - Salzburg lädt die Schlager-Queen einfach wieder aus

Anfang April sollte es so weit sein. Helene Fischer wollte nach langer Zeit wieder ein Konzert spielen. Doch nun hat sie die österreichische Regierung wohl einfach wieder ausgeladen.

Salzburg - Es sollte das große Comeback von Helene Fischer* nach der Pause werden. Monatelang hatten ihre Fans auf den ersten öffentlichen Auftritt derSchlager-Queen hin gefiebert. Doch nun wurde Helene Fischer wohl einfach wieder ausgeladen. Die österreichische Regierung hat sich für drastische Maßnahmen entschieden.

04.04.2020 auf dem Sound & Snow Winterfinale in Bad Hofgastein und 05.04.2020 ein Auftritt auf dem Ski Closing - Snowpen Air auf der Kleinen Scheidegg in der Schweiz: So wird es weiterhin auf der Website der Schlagersängerin angekündigt. Doch die beiden Konzerte von Helene Fischer stehen wohl auf der Kippe. Wie das Magazin alpenmag erfahren haben will, wird das erste Konzert in Bad Hofgastein sogar abgesagt. Helene Fischer wird wieder ausgeladen.

In Österreich gilt wie in Deutschland Veranstaltungsverbot. Bis jetzt hat die Regierung die Anordnung nur bis zum 03. April verhängt, also genau einen Tag vor dem nächsten Konzert von Helene Fischer. Doch wie alpenmag berichtet, ist die Absage des Konzerts wohl kaum zu vermeiden. Ein Freund von Helene Fischer sagte: „Es gibt keine realistische Chance, dass das Coronavirus bis Anfang April aus der Welt verschwunden ist.“ Die Corona-Krise scheint auch die Sängerin nicht zu verschonen. Und auch in der Schweiz gelten strenge Regelungen zu Veranstaltungen in der Corona-Krise. So wird wohl auch der zweite Auftritt nicht stattfinden.

Helene Fischer: Salzburg macht ihr einen weiteren Strich durch die Rechnung

Am Donnerstagabend kam die zweite ernüchternde Nachricht für Helene Fischer. Das Bundesland Salzburg hat beschlossen die Wintersaison früher zu beenden. Die Skilifte werden am Sonntag das letzte Mal in Betrieb genommen, alle Beherbergungsbetriebe werden einen Tag später, am Montag, geschlossen, berichtet das oberösterreichische Volksblatt.

Damit steht der Ausfall der Helene-Fischer-Konzerte wohl fest. Denn wozu ein Sound & Snow Winterfinale oder ein Ski Closing Snowpen Air veranstalten, wenn die Skilifte geschlossen sind, Skifahrer fehlen und Touristen ausbleiben?

Helene Fischer: Die Absage steht fest

Nun ist es gewiss. Wie b ild.de berichtet, ist die Absage des Comebacks jetzt sicher. „Helene Fischer und wir bedauern die Absage zutiefst. Jedoch steht hier die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle, daher gilt unser Dank auch den zuständigen Behörden für die rasche Entscheidung“, wird der Veranstalter Klaus Leutgeb zitiert.

Momentan wird an einem Ersatztermin gearbeitet. Ein Event dieser Größe kurzfristig abzusagen, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Fischer wollte mit 35 000 Fans das Ende der Wintersaison feiern. „Wir sind sehr bemüht, Lösungen für jeden einzelnen unserer Besucher zu finden, bitten hier jedoch um ein wenig Geduld“, teilt der Veranstalter mit.

Helene Fischer: Ein drittes Konzert ist bereits geplant - doch manche Fans sind enttäuscht

Doch die beiden Winter-Konzerte sind nicht die einzigen Auftritte der Schlager-Queen in diesem Jahr. Ein dritter Termin wurde kürzlich angekündigt. Ob er wohl bestehen bleibt?

