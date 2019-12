Helene Fischer überrascht mit Ring am Finger - Nun ist klar, was das Schmuckstück bedeutet

Mit ihrer Show sorgte Helene Fischer an Weihnachten für viele Fans für den Höhepunkt des Jahres. Doch ein unauffälliger Ring am Finger sorgt nun für Spekulationen.

Helene Fischer begeisterte Millionen Fans mit ihrer ZDF-Show.

begeisterte Millionen Fans mit ihrer ZDF-Show. Ein kleines Detail fiel dabei einigen Fans ins Auge.

Was bedeutet der Ring am Finger der Schlagersängerin?

Düsseldorf - Für viele Fans gehört die Helene Fischer Show fest zu den Weihnachtsfeiertagen. Auch in diesem Jahr wirbelte die 35-Jährige über die Bühne. Obwohl Helene mit ihrer Show oftmals polarisiert, stehen Fans auch weiterhin hinter der hübschen Schlagersängerin. Ein kleiner Ring am Finger der 35-Jährigen stach bei der aktuellen Ausgabe der ZDF-Sendung einigen Fans ins Auge.

Doch was bedeutet der fast unscheinbare Ring an der rechten Hand der Blondine? Während die Schlagersängerin am ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam mit anderen Musikern um die Wette singt und dabei fleißig ihre Outfits wechselt, bleibt ein Detail nahezu den ganzen Abend identisch.

ZDF-Show: Helene Fischer überrascht mit Ring am Finger

Bei näherem Hinsehen fällt nämlich auf: Während Helene an der linken Hand gleich mehrere Schmuckstücke zur Schau trägt, blitzt an der rechten Hand lediglich ein kleiner unauffälliger goldener Ring. Doch was könnte der Ring bedeuten? Schließlich jährt sich die Beziehung der 35-Jährigen mit ihrem Thomas Seitel in diesem Winter bereits zum ersten Mal.

Während Helene noch in der letzten ZDF-Show offiziell mit Ex-Freund Florian Silbereisen liiert war, die Trennung jedoch nur wenige Tage später folgte, steht die 35-Jährige mittlerweile ganz offen zu ihrem Thomas Seitel. Doch wer nun hoffte, dass der Ring an der Hand der Schlagersängerin den nächsten Schritt im Liebesleben der beiden andeutet, der wird offenbar herb enttäuscht.

Nach einem Jahr Beziehung: Helene Fischer mit Ring am Finger

Denn wie Bild erfahren haben will, soll es sich bei dem goldenen Ring lediglich um bedeutungslosen Modeschmuck handeln, der bereits Backstage neben anderen Schmuckstücken auf seinen Einsatz bei der großen Show wartete. Doch obwohl Thomas Seitel bei der großen ZDF-Show nicht zu sehen war, plauderte seine Helene auch in seiner Abwesenheit über ihn. So gestand die 35-Jährige einen Fehler ein.

Florian Silbereisen, der Ex-Freund der Schlagersängerin, feierte währenddessen sein Debüt als Kapitän des ZDF-“Traumschiffs“. Doch Fans lästern fies über die Sendung und den Auftritt Silbereisens.