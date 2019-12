Bilder aufgetaucht: Helene Fischer mit neuem Partner an ihrer Seite - Thomas Seitel raus

Am Wochenende fand die Aufzeichnung der großen „Helene Fischer Show“ für das ZDF statt. Und dort fiel eines besonders auf: Die Schlagerqueen zeigt sich mit einem neuen Partner an ihrer Seite.

Düsseldorf - Weihnachten ohne die große „Helene Fischer Show“ ist für viele ZDF-Zuschauer und Schlagerfans nicht mehr vorstellbar. Auch dieses Jahr wird die Sängerin am ersten Weihnachtsfeiertag in einer dreistündigen Sendung mit Mischung aus „viel Musik, spektakulärer Artistik und eindrucksvollen Musical-Inszenierungen für einen glanzvollen Abend sorgen“ - so die Ankündigung des Senders. Für ihre Fans, die im Jahr 2019 wegen ihrer mehrmonatigen Pause nicht viel von Helene Fischer zu sehen bekamen, ein absolutes Highlight zum Jahresende.

Helene-Fischer Freund Thomas Seitel nicht mehr Helenes Tanzpartner

Aufgezeichnet wurde die Show bereits am vergangenen Wochenende, und eingefleischten Helene-Fans ist eines sofort aufgefallen: Thomas Seitel (34), der bei ihrer großen Tournee im vergangenen Jahr der Hauptakrobat an ihrer Seite war und anschließend auch privat Helenes Nummer eins wurde, wie tz.de* berichtet, suchten die Zuschauer auf der Bühne vergeblich.

Helene Fischer mit neuem Partner an ihrer Seite

Die Schlagerqueen hat zwar nach wie vor jede Menge spektakuläre Akrobatik-Elemente in ihrem Programm, doch es ist nicht mehr Thomas Seitel, in dessen starke Arme sich die 35-Jährige fallen lässt. Ihr neuer Haupttänzer heißt Julio Batistta. Der „Cirque Du Soleil“-Artist soll seit zwei Jahren zum Team der Sängerin gehören, wie die Bild berichtet. Nach mehr als 70 Konzerten darf er nun die Sängerin an Thomas Seitels Stelle durch die Luft wirbeln.

Im September postete Batistta bereits ein Foto, das ihn zusammen mit Helene Fischer** bei einer Stangen-Nummer zeigt - möglicherweise entstanden bei den Proben für die Show.

In seiner aktuellen Instagram-Story ist ein weiteres Bild zu sehen, das ein Zuschauer am Freitag in Düsseldorf bei den Aufzeichnungen gemacht hat. Helene hängt darauf an Batisstas Armen von einer Akrobatikstange.

+ Helene Fischer schwebt mit Artist Julio Batistta in den Höhen der Düsseldorfer Messehalle. © Instagram Julio Batistta

Helene Fischer verliert kein Wort über neuen Freund Thomas Seitel

Auch sonst verlor die Sängerin kein Wort über ihren Traumprinzen. Die Schlagerqueen, die schon mehrmals auch in der Öffentlichkeit emotional über Herzensangelegenheiten gesprochen hat oder zumindest Anspielungen machte, scheint das Thema Liebe an diesem Abend komplett ausgeblendet zu haben. Auch über Ex-Freund Florian Silbereisen, der immer noch eine Rolle in ihrem Leben spielt, war nichts zu hören.

Eine Liebeserklärung bekam Helene Fischer aber selbst nach einem eng umschlungenen Auftritt bei den Aufzeichnungen für die „Helene-Fischer-Show“.

Die kalte Schulter dagegen zeigte der Sängerin ein anderer Gast.

