Dschungelcamp-Star spekuliert: Das ist der Grund für Helene Fischers Turteleien mit Thomas Seitel

München - Es dürfte wahrlich kein einfacher Schritt für Helene Fischer gewesen sein, als die hübsche Blondine ihre Beziehung zu Langzeit-Freund Florian Silbereisen beendete und ihre neue Liebe mit Thomas Seitel gemeinsam öffentlich bestätigte. Bereits seit einem Jahr turteln die beiden nun bereits gemeinsam durchs Leben. Fans ist bereits ein auffälliger Ring am linken Ringfinger der Sängerin aufgefallen.

Die Beziehung der beiden soll aus einem ganz bestimmten Grund gestartet sein, wie Evelyn Burdecki nun nämlich wissen will.

Helene Fischer: Evelyn Burdecki plaudert über Thomas Seitel

Zeitgleich zu ihrem neuen Beziehungsstatus änderte sich auch die berufliche Situation der Schlagersängerin. Seit genau einem Jahr genießt Helene nun ihr Privatleben, stellt das berufliche vorerst an zweite Stelle. Doch aus welchem Grund sich die hübsche 35-Jährige tatsächlich für den Akrobaten entschieden haben soll, will nun Evelyn Burdecki wissen.

Die ehemalige Teilnehmerin des RTL-Dschungelcamps tourt momentan mit ihren Kollegen der vergangenen „Let´s Dance“-Staffel durch Deutschland. Genau bei dieser Tour soll der 31-Jährigen dann die Erkenntnis über die Beziehung von Helene Fischer gekommen sein. Im Gespräch mitBild erklärte Burdecki nun nämlich, dass sich hinter der Beziehung der beiden ein ganz simpler Grund verbergen könnte.

Helene Fischer: Darum soll sie mit ihrem Thomas Seitel zusammen sein

"Ich verstehe jetzt, dass Helene mit ihrem Backstage-Tänzer zusammengekommen ist. Man sieht ja sonst keine Männer auf Tour“, erklärt die 31-Jährige. Die hübsche Blondine tanzt momentan mit ihrem Tanzpartner deutschlandweit übers Parkett. Vermutlich aus diesem Grund versteht Evelyn Burdecki die hübsche Schlagersängerin in noch einem weiteren Punkt. „Ich merke jetzt erst, was so eine Helene Fischer alles leistet. Das schlaucht total", zeigt sich die hübsche Blondine von Helene Fischer beeindruckt.

Doch auch bei der hübschen Schlagersängerin und ihrem Thomas Seitel scheint es nicht immer optimal zu laufen. Bei den beiden kam es vor einigen Wochen zu einem Polizeieinsatz. Eine andere Enthüllung könnte Fans dagegen verstören. Was hat Helene Fischer mit Cottbus zu tun?

Evelyn Burdecki selbst genießt ihr Leben momentan als glücklicher Single. Vielleicht auch aus diesem Grund geizt die hübsche Blondine selten mit ihren Reizen. Doch bei diesem Foto ist die „Let´s Dance“-Teilnehmerin offenbar in eine Falle getappt.

Spannende Worte: Günter Seitel hat sich zur Beziehung seines Sohnes mit Helene Fischer geäußert.