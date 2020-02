Helene Fischer und Thomas Seitel: Ex-Freundin rechnet ab - „Du glaubst Lügen“

Thomas Seitel verließ sie für Helene Fischer. Bis heute hörte man nichts von seiner verschmähten Ex-Freundin. Doch jetzt rechnet Anelia Janeva ab.

Thomas Seitel verließ einst seine Ex-Freundin für Helene Fischer .

verließ einst seine für . Er war mit Anelia Janeva sogar verlobt.

sogar verlobt. Nun rechnet die Artistin mit ihm ab.

München - Anelia Janeva ist eine der heimlichen Heldinnen im Rummel der Stars und Sternchen. Als professionelle Maskenbildnerin sorgt sie hinter der Bühne dafür, dass andere glänzen konnten. Und auch als Thomas Seitel* die bildhübsche Rothaarige für Helene Fischer* links liegen ließ, hielt sie sich lieber im Hintergrund. Jetzt rechnet sie aber doch mit ihm ab.

Helene Fischer sprengte ihre Liebe: Für den Schlager-Star verließ Thomas Seitel ein Multitalent

Auch das tut sie allerdings fast schon heimlich. In der Beschreibung eines Instagram-Fotos versteckt, finden sich emotionale Worte der Seitel-Ex. Die übrigens ein echtes Multitalent ist. Sie verdient sich als Make-Up-Artist, Friseurin, Tänzerin, Tanzlehrerin, Choreografin, Performance-Coach und Fotografin.

„Ich glaube, alles geschieht aus einem Grund. Menschen verändern sich, damit du lernst, loszulassen. Dinge laufen falsch, damit du sie zu schätzen weißt, wenn sie gut sind“, beginnt sie ihren tiefgründigen Text, bevor das Thema deutlicher auf das schmerzhafte Liebes-Aus mit Thomas Seitel driftet: „Du glaubst Lügen, damit du endlich lernst, niemandem zu vertrauen, außer dir selbst.“

Anelia Janeva rechnet mit Thomas Seitel ab: Ist sie sauer auf Helene Fischer?

Der Lockenkopf scheint Thomas Seitel noch nicht verziehen zu haben, dass er sich für Schlager-Queen Helene Fischer von ihr trennte. Zwar findet man auf Alenias Facebook-Seite noch ein Foto, dass Helene und Thomas beim Auftritt zeigt, doch darunter finden sich zahlreiche Kommentare, sie brauche die beiden doch nicht mehr. Diese Fan-Empfehlungen löschte sie nicht. Stille Zustimmung?

Mehr Schnappschüsse von Thomas Seitel und Helene Fischer werden auf jeden Fall nicht mehr hinzukommen. Helene hat einen neuen Partner für die Bühne. Darüber, welche Rolle Thomas Seitel nun einnimmt, wird heiß spekuliert.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Spannte der Schlager-Star den Tänzer aus?

Alenia Janeva scheint also heute noch gekränkt von der Art und Weise, wie es mit ihr und Thomas Seitel zu Ende ging. Offenbar bändelte er schon mit Helene Fischer an, als die beiden noch in einer Beziehung waren. Oder worauf spielt seine Ex-Freundin an, wenn sie von Lügen spricht, die sie geglaubt hat? Hat die Schlager-Queen den Tänzer etwa regelrecht ausgespannt? Diese Gerüchte sind nicht neu, scheinen sich nun aber erneut zu bewahrheiten. Anelia und Thomas waren damals schließlich sogar verlobt!

Ex-Freundin von Thomas Seitel macht Liebes-Andeutung: Ist sie auch wieder vergeben?

Aber die Zeit heilt bekanntlich alle Wunden und die beste Unterstützung dabei ist eine neue Liebe. Wir verzichten an dieser Stelle auf ein Dieter-Thomas-Kuhn-Zitat, dass vielen plötzlich als Ohrwurm auf die Nerven gehen dürfte und blicken darauf, was Alenia zum Ende ihres emotionalen Posts offenbarte.

„Manchmal brechen Dinge auseinander, damit bessere entstehen können.“ Begleitet mit einem Herzchen verrät sie so vielleicht, dass auch sie eine neue Beziehung gefunden hat.

Derweil läuft es in der Beziehung von Helene Fischer und Thomas Seitel offenbar auch reibungslos. Dass der 34-Jährige neulich die Polizei rufen musste, darf einen da nicht verwirren. Mehr Anlass zu Sorgenfalten gibt das, was Seitels Vater über die Baby-Pläne der beiden zu berichten hat.