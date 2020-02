Schlager: Helene Fischer – hat ihr Freund eine ganz neue Rolle in ihrer Show? 

Lange Zeit war Thomas Seitel der Mann an Helene Fischers Seite während ihrer Shows. Zuletzt fehlte er auf der Bühne aber immer öfter. Hat er einen neuen Job?

Seit Dezember 2018 ist Helene Fischer (35) mit Thomas Seitel (34) zusammen.

(35) mit (34) zusammen. Die beiden lernten sich während der Bühnenshows der Schlager-Queen kennen.

Schon länger wird spekuliert, ob Luftakrobat Thomas Seitel einen neuen Job habt.

Berlin - Seit der Trennung von Langzeitfreund und Schlagerkollege Florian Silbereisen (38) ist Helene Fischer mit Thomas Seitel zusammen. Damals ein Schock für die Fans. Mit der neuen Freundin kam auch die Medienbekanntheit für den 34-Jährigen. Die scheint ihm sichtlich unangenehm zu sein. Deshalb auch der Job-Wechsel?

Thomas Seitel: Neue Spekulationen über den derzeitigen Beruf von Helene Fischers Freund

Komisch ist es schon, dass Thomas Seitel nicht Teil der letzten Shows von Helene Fischer* war. Immerhin begleitete der Luftaktobat seine Partnerin während der vergangenen Jahre immer auf Auftritte und war ihr somit eine große Stütze. Bahnt sich da etwa eine Krise an? Wahrscheinlich eher nicht.

Wie inTouch erfahren haben will, soll Thomas Seitel weiterhin Teil des Helene-Fischer-Teams sein. Jedoch nicht mehr als Akrobat, sondern als Choreograf. Das sollen Bilder der letzten Zeit beweisen, die hier im Video zu sehen sind. Während Helene Fischer in sportlichen Klamotten unterwegs ist, hält ihr Freund Thomas Seitel mehrere Ordner unter seinem Arm. Neue Choreografien für die Shows der Schlagersängerin? Mit Tanzschritten kennt sich der 34-Jährige zumindest gut aus.

So oder so: Helene Fischer steht für Erfolg. So viele Chartstürmer-Alben wie sie hat in Deutschland kaum jemand produziert. Das ist die Erfolgsgeschichte ihrer Veröffentlichungen*.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Hat er plötzlich einen neuen Job?

Dass Thomas Seitel eine Freundin hat, die man in ganz Deutschland kennt, macht es ihm in Sachen Job-Wahl bestimmt nicht einfach. Die Lösung: Gleich für die berühmte Freundin arbeiten? Thomas Seitel scheint es zumindest nicht auszuschließen. Immerhin war er jahrelang als Tänzer mit Helene Fischer unterwegs.

Thomas Seitel erzählt von Kindheit, Karriere und wie er damit umgeht, dass er so viel öffentliche Aufmerksamkeit erhält.*

Video: So lief es vorher bei Helene Fischer & Florian Silbereisen

Bei Helene-Fischer-Fans sorgt ein Bikini-Foto für Verwirrung.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.