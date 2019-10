Helene Fischer im Wahnsinns-Outfit: Details und Fotos von Exklusiv-Auftritt für Trigema

Helene Fischer hat am Samstag einen ungewöhnlichen Auftritt gegeben. Erste Fotos sind bereits aufgetaucht. Die Schlagersängerin kam im Wow-Outfit.

Helene Fischer trat am Samstag in Burladingen (Baden-Württemberg) auf.

trat am Samstag in Burladingen (Baden-Württemberg) auf. Anlass war das 100-jährige Firmenjubiläum von Trigema .

. Die Schlagersängerin kam als „Lady in Red“ im Wow-Outfit.

Veranstaltungsort war ein Großraumzelt in der Ortsdurchfahrt von Burladingen .

. Die Polizei befürchtete ein Verkehrschaos, das aber ausblieb.

Update vom 27. Oktober 2019, 8.32 Uhr: Immer mehr Fotos und Details gibt es inzwischen von Helene Fischers Auftritt für das Firmenjubiläum von Trigema am Samstagabend. Der Schlagerstar entschied sich für ein Hingucker-Outift unter dem Motto „Lady in Red“. In einem knallroten Hosen-Anzug mit goldenem Hüftgürtel stand die 35-Jährige auf der Bühne und heizte den Angestellten des Textilherstellers ein. „Das ist unser Tag – das ist euer Trigema-Tag“, soll Helene Fischer laut Südwestpresse ihrem Publikum zugerufen haben und damit erwartungsgemäß für Jubel gesorgt haben. Zusammen mit ihrer achtköpfigen Band gab die Sängerin neue, aber auch alte Songs wie immer live zum Besten.

Als Zugabe durften sich die Gäste über eine anfangs ungewohnt ruhige Version von „Atemlos“ freuen. Die erste Strophe sang Helene nur von einer Gitarre begleitet und bat die Zuschauer laut swp.de um Zurückhaltung, bevor sie ihnen zum Finale die Erlaubnis zum Ausflippen gab: „Jetzt dürft ihr durchdrehen!“. Und das machten die rund 1.500 Besucher dann auch.

+ Lady in Red: Helene Fischer bei den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Firmenjubiläum von Trigema. © dpa / Philipp von Ditfurth

Als Dank überreichte ihr Firmenchef Wolfgang Grupp einen überdimensionierten Blumenstrauß.

Polizei: „Wenn wir merken, dass ...“ - Erste Details zu Auftritt von Helene Fischer

Update vom 26. Oktober 2019, 22.50 Uhr: Da ist sie! Die ersten Videos und Fotos vom Auftritt von Helene Fischer fernab der Öffentlichkeit sind auf Instagram zu sehen. So postete der offizielle Trigema-Account ein Video - allerdings ohne Ton - von Helene auf der Bühne. Viele weitere Clips von Helenes Auftritt folgten auf anderen Accounts. Neben ihren Hits ist unter anderem dabei: Ein Cover von „Let me Entertain you“ von Robbie Williams.

Helene Fischer: Konzert bei Firmenjubiläum - kaum Fans angereist

Update vom 26. Oktober 2019, 21.50 Uhr: Völlig unauffällig sei Helene Fischer am Veranstaltungsort in Burladingen eingetroffen, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Zudem seien nur wenige Fans vor Ort. Zu einem Verkehrschaos ist es also nicht gekommen (siehe unten). Auch auf Instagram ist aktuell nichts vom Auftritt der Schlagerqueen zu entdecken.

Helene Fischer: Erste Fans sammeln sich vor Privat-Auftritt

Update vom 26. Oktober 2019, 20.30 Uhr: Immer wieder tauchen auf Instagram Fotos und Storys des Trigema-Firmenjubiläums auf - doch von Helene Fischer bisher keine Spur. Während der offizielle Trigema-Account ein Foto der Tomatensuppe postet, zeigt ein Zaungast den Blick von der Straße auf das Festzelt. An einer Straßenabsperrung lehnen drei Menschen.

Die zuständige Polizei in Tuttlingen bestätigt auf Nachfrage derIppen-Digital-Zentralredaktion, dass seit gut 30 Minuten ein erhöhtes Passantenaufkommen im Bereich des Geländes feststellbar sei. Dabei dürfte es sich laut Aussage eines Sprechers um 50 Personen handeln, „vermutlich Fans“.

+ Die ersten vermeintlichen Fans warten schon darauf, einen Blick auf Helene Fischer zu ergattern. © Screenshot

Burladingen: Helene Fischer gibt Konzert - erste Fotos aufgetaucht

Update vom 26. Oktober 2019, 16.45 Uhr: Die Gäste kommen auf der Feier an, das ist auf einer Instastory der Firma zu sehen. Ob Helene Fischer auch schon vor Ort ist?

Update vom 26. Oktober 2019: Es ist angerichtet! Gegen Mittag am Samstag postete Trigema bei Instagram ein Video. Zu einem Schwenk durch das festlich gedeckte Großraumzelt heißt es: „Die letzten Vorbereitungen für 100 Jahre Trigema sind in vollem Gange.“ Diese Worte spricht Isabel Grupp, an ihrer Seite: ihr Cousin, der ebenfalls Wolfgang heißt und der Sohn von Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist. Ein echtes Familienunternehmen.

+ Hier dürfen die Gäste das Firmenjubiläum feiern. © Screenshot

Polizei befürchtet heute Chaos bei Auftritt von Helene Fischer - Foto aufgetaucht

Unser Artikel vom 25. Oktober 2019:

Burladingen - Die örtliche Polizei ist gewappnet für den exklusiven Helene-Fischer-Auftritt am Samstag beim Trigema-Jubiläum in Burladingen (Baden-Württemberg). Über die Maßnahmen beim anstehenden Konzert sprach Thomas Kalmbach, Pressesprecher der zuständigen Polizei Tuttlingen, mit der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Polizeischutz bekommt Helene Fischer demnach nicht. Die größte Befürchtung der Polizei ist, dass es zu einem Verkehrschaos kommt. Denn: Das Großraumzelt, in dem Helene Fischer auftritt, ist auf einem Parkplatz direkt an der Ortsdurchfahrt Burladingen aufgebaut. „Wir müssen es im Auge behalten“, so Polizeisprecher Kalmbach. „Es kann kommod und ruhig zugehen. Aber man weiß nie, was von der Fangemeinde anreist und möglicherweise für Behinderungen sorgt.“ Und vielleicht kommen ja auch Kiebitze aus den Nachbarorten. „Wenn nur das ganze Umfeld von Burladingen reinfährt, um Helene Fischer zu sehen, dann reicht es schon, Maßnahmen zu treffen, um keinen Verkehrskollaps zu haben“, erklärt Kalmbach.

Helene-Fischer-Gastspiel auf der Schwäbischen Alb etwas Besonderes - „Sie ist ein Star“

Natürlich ist das Gastspiel von Helene Fischer für alle auf der Schwäbischen Alb etwas besonderes - auch für die Polizei: „Routine wäre, dass der Polizeiposten Burladingen geschlossen ist und alle im Wochenende wären.“

Bei der Privatveranstaltung werden hunderte Mitarbeiter und Freunde des Hauses beim Traditionsunternehmen erwartet. Wer nicht dazugehört, schaut in die Röhre: Es gibt KEINE Karten. Trotzdem scheinen manche Fans was zu probieren.

Polizei ist auf Helene-Fischer-Auftritt in Burladingen vorbereitet

„Helene Fischer ist ein Star“, weiß auch der Polizeisprecher. „Dass der eine oder andere versuchen wird, einen Blick zu erhaschen, ist verständlich. Solange das im normalen Rahmen verläuft, werden wir auch nicht eingreifen. Wenn wir merken, dass das aus dem Ruder läuft, dann müssen wir eingreifen, damit das a) ordentlich zugeht und wir b) verkehrsrechtlich keine Schwierigkeiten bekommen.“

Ein mögliches Foto von den Aufbauarbeiten ist schon bei Instagram aufgetaucht - zumindest ist im Hintergrund bereits ein Zelt zu sehen.

Zum Helene-Fischer-Auftritt waren im Vorfeld Details durchgesickert, die eigentlich geheim bleiben sollten.

