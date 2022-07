Helene Fischer ungeschminkt in Backstage-Video: Fans in Sorge um „Ader“

Von: Lisa Siegle

Helene Fischer hat ein Backstage-Video veröffentlicht. Eine Szene gibt Fans Anlass zur Sorge. © F. Kern/Future Image/Imago

Helene Fischer hat auf YouTube einen ungewohnt privaten Clip von Proben für eine ARD-Show veröffentlicht. Fans ist dabei besonders ein Detail aufgefallen. Hier mehr erfahren:

Leipzig - Helene Fischer (37) ist am vergangenen Samstag (23. Juli) in der ARD-Show „Schlagercomeback.2022“ aufgetreten. In der Show von Ex-Freund Florian Silbereisen (40) stellte sie das unangefochtene Highlight dar. Jetzt hat die Schlagerkönigin einen Backstage-Clip auf Instagram und YouTube hochgeladen, der sie bei den Proben zeigt.

Im Video zu sehen: Helene Fischer komplett ungeschminkt, mit Wasserflasche statt Mikrofon und Leggings statt Bühnenoutfit. Wie RUHR24 weiß, sind Helene Fischer-Fans jetzt jedoch wegen einer Ader, die in einer Szene besonders hervortritt in Aufruhr. Mehrere Kommentare haben den Ausschnitt in dem Video bemerkt.