Helene Fischer: Wirbel um Geheim-Aussagen - Werden sie zurückgehalten?

Fans von Helene Fischer werden ungeduldig und spekulieren wie wild: Wird ein Interview zurückgehalten? Es gibt nun ein offizielles Statement.

München - Helene Fischer macht sich derzeit rar. Umso größer ist die Sehnsucht ihrer Fans nach einem Interview, von dem alle wissen, dass es stattgefunden hat: TV-Legende Frank Elstner traf Helene Fischer für seine YouTube-Reihe „Wetten, das war's..?“.

Helene Fischer: Interview wurde im Mai aufgezeichnet - und ist noch nicht online

Im Anschluss schwärmte Elstner in den höchsten Tönen von Interview-Partnerin Helene Fischer. „Ich habe in meinem Leben viele Interviews geführt, aber nur wenige, die ich immer wieder machen würde. Helene Fischer ist eine der reizendsten Zeitgenössinnen“, sagte er der Bild. Das war Anfang Juni. Das Interview selbst hatte schon im Mai an einem geheimen Ort stattgefunden.

Und wo ist nun das Resultat? Wo bleibt das Interview mit Helene Fischer? Das fragen sich einige Fans, die langsam ungeduldig werden. Einer machte seinem Unmut am 8. Juli bei Instagram Luft. Und rannte damit offene Türen ein.

Helene-Fischer-Fans spekulieren: „Wird Interview extra zurück gehalten?“

„Wird es extra zurück gehalten?“, fragt sich der Nutzer im Hinblick auf das Interview. Prompt schießen die Spekulationen um das Helene-Fischer-Interview ins Kraut. „Anscheinend wurde was gesagt, was wieder rausgeschnitten werden muss oder so“, unkt ein anderer Fan. „Vielleicht hat sie etwas gesagt, was noch Top Secret ist“, ein weiterer. „Oder die Ereignisse haben das Interview überholt“, ergänzt der Ursprungsposter.

Ist das Helene-Fischer-Interview im Giftschrank gelandet? Nein! Die zuständige Produktionsfirma Zoo Agency nimmt auf Anfrage der Ippen-Digital-Zentralredaktion Stellung.

Statement zu Helene-Fischer-Interview-Folge: „Sie wird kommen“

„Hinsichtlich unserer Ausstrahlungen versuchen wir in regelmäßigen Abständen eine neue Sendung zu veröffentlichen und das Grönemeyer-Gespräch hatte im Produktionsplan Vorrang“, heißt es in einer Stellungnahme. Gemeint ist das Interview von Frank Elstner mit Herbert Grönemeyer, das für dieselbe Reihe geführt wurde - das mehr als einstündige Resultat gibt es bei YouTube zu sehen.

Die Produktionsfirma freut sich sogar ein Stück weit über die Ungeduld der Helene-Fischer-Anhänger. „Der Fan-Ärger zeigt ja auch etwas Positives, nämlich die enorme Vorfreude auf das Gespräch mit Helene Fischer. Auch wenn wir noch um etwas Geduld bitten müssen, so sei den Fans gesagt, dass sie in wenigen Wochen schon mit der neuen Folge rechnen können und wir nicht aus Böswilligkeit mit dem Interview hinterm Berg halten, sondern das Format von vorn herein fernab von festen Sendeterminen angelegt war. Wir freuen uns dennoch über das große Interesse an ‚Wetten, das war’s..?‘ und die Vorfreude auf die Folge mit Helene Fischer.“

Das Versprechen der Produktionsfirma an die Fans von Helene Fischer hinsichtlich der Interview-Folge: „Sie wird kommen, so viel steht fest.“

