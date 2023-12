„Zum Essen muss ich auf die Bühne“: Helge Schneider kann von seiner Rente nicht leben

Helge Schneider kann nicht in den Ruhestand gehen, da seine Rente nach eigener Aussage nur für die Miete reicht, aber nicht mehr für Nahrung.

Mülheim an der Ruhr – Helge Schneider (68) ist ein erfolgreicher Musiker und Komiker, hat Bücher geschrieben und als Film- und Theaterregisseur und Schauspieler gearbeitet. Ein Mann mit vielen Talenten: Nach eigenen Angaben spielt er eine Vielzahl von Musikinstrumenten, nämlich Gitarre, Schlagzeug, Kontrabass, Cello, Orgel, Trompete, Saxophon, Panflöte und Akkordeon. Da würde man erwarten, dass er im Laufe seines Lebens viel Geld verdient hat und eine hohe Rente bekommt. Doch weit gefehlt.

Helge Schneider: Seine Rente reicht nur für die Miete

Wie der Künstler, der im November den mit 25.000 Euro dotieren Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen erhielt, in der ARD bei „Brisant“ eröffnete, teilt er das Schicksal vieler älterer Menschen: Seine Rente reicht nicht für seinen kompletten Lebensunterhalt. „Na ja, ich kann davon meine Miete bezahlen, von der Rente“, erklärte Helge Schneider laut „focus.de“. „Aber zum Essen muss ich dann wieder auf die Bühne, damit ich zu essen krieg“. Eingezahlt hat der 68-Jährige nach eigenen Angaben viel – nur rauskommt offenbar wenig.

Da kommt es dem Unterhaltungskünstler gelegen, wenn er bei seiner Arbeit verpflegt wird: „Ich geh’ dann gerne auf Tournee, da gibt es immer Catering“. Umsonst ist diese Verpflegung letztlich natürlich nicht, aber mit seinen Auftritten verdient Helge Schneider, der im Oktober mit „Stepptanz - Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr“ wieder ein Buch veröffentlichte, dann wieder was zur Rente dazu.

Helge Schneider: 2024 geht es mit „Katzeklo auf Räder“ auf Tournee

Mit seinem Schicksal scheint das Multitalent dennoch nicht allzu sehr zu hadern. Wie es angab, habe es zahlreiche Ideen und „lerne immer mehr dazu“. Aktuell scheint Helge Schneider sich auf sein neues Programm „Katzeklo auf Räder“ zu freuen, mit dem er 2024 auf Tournee geht. Wobei er sich dann wohl wieder vom Catering verköstigen lassen kann.

Nachdem der Musiker in diesem Jahr auch bereits mit „The Last Torero“ ein neues Album herausbrachte, kann man ihm auf keinen Fall mangelnde Produktivität unterstellen. Wie er auf seiner Homepage angibt, arbeitet er auch bereits an der nächsten Schallplatte. Es bleibt nur für ihn zu hoffen, dass er noch lange fit genug bleibt, um seine Rente aufzubessern. Auch Frank Plasberg hat ein Jahr nach seinem „Hart aber fair“-Aus in seinem Ruhestand einen vollen Terminkalender. (cso) Verwendete Quellen: focus.de, helge-schneider.de