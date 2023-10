Tritt Florian Silbereisen beim ESC für Deutschland an? Bei der „Goldenen Henne“ verrät er mehr

Von: Lisa Klugmayer

Schlagersänger, Moderator, Traumschiff-Kapitän – und bald auch ESC-Star? Florian Silbereisen spricht bei der „Goldenen Henne“ über seine mögliche Teilnahme beim Eurovision Songcontest 2024.

Leipzig – Am 13. Oktober war es wieder so weit: Die „Goldene Henne“ wurde verliehen. Florian Silbereisen (42) hat sich erneut seinen besten Smoking angezogen und führte gut gelaunt durch den Abend. Auf der Bühne stand unter anderem auch Michael Schulte (33). Gemeinsam mit Florian Silbereisen plauderte der Eurovision-Star über schlechten ESC-Ergebnisse der letzten Jahre und wie Deutschland 2024 vielleicht mal wieder gewinnen könnte.

Goldene Henne 2023: ESC-Star Michael Schulte will Florian Silbereisen 2024 nach Malmö schicken

2018 erreichte Michael Schulte mit seiner Gänsehaut-Ballade „You Let Me Walk Alone“ beim ESC den vierten Platz – das beste Ergebnis für Deutschland seit dem Sieg von Lena 2010. Am vergangenen Freitag trat er nun bei der „Goldenen Henne“ auf. Als großer ESC-Fan ließ es sich Moderator Florian Silbereisen nicht nehmen und bat Michael Schulte um eine Einschätzung zu den miserablen Platzierungen der letzten Jahre.

„2018 hast du für Deutschland einen unglaublichen vierten Platz erreicht beim ESC. Wir sind beide ESC-Fans und, ich würde sagen, auch ein bisschen Experten. Wir beschäftigen uns damit. In den letzten Jahren lief es ausbaufähig“, fasst Florian Silbereisen die ESC-Situation von Deutschland nochmal zusammen. Dann fragt er Michael Schulte: „Hast du einen Tipp? Woran kann es liegen? Was machen wir falsch momentan?“.

Goldene Henne 2023: ESC-Star Michael Schulte will Florian Silbereisen 2024 nach Malmö schicken © MDR/Goldene Henne 2023

„Tja, ist eine gute Frage. Vielleicht mal dich hinschicken, oder?“, so seine Antwort. Schlager als Punkte-Booster für den ESC 2024 in Malmö? Michael Schulte ist nicht der Erste, der diesen Vorschlag macht. Auch ABBA-Star Björn Ulvaeus plädiert für deutschen Schlager beim Eurovision Song Contest und auch Ralph Siegel ist sich sicher, dass Deutschland mit schönem Schunkel-Schlager mal wieder die Chance auf einen ESC-Sieg hätte.

Tritt Florian Silbereisen beim ESC für Deutschland an? Bei der „Goldenen Henne“ verrät er mehr

Die Experten sind sich also einig: Beim ESC muss mehr geschlagert werden. Aber was sagt Florian Silbereisen zu diesem wohl recht eindeutigen Vorschlag? Der ist gar nicht so abgeneigt. „Ja, unbedingt“, antwortet er euphorisch. Doch dann schiebt er ein: „Ach, das wird auch schwierig, wahrscheinlich. Das wird auch schwierig“ nach. Was denn so schwierig dabei sei, lässt er offen.

Tritt Florian Silbereisen beim ESC für Deutschland an? Bei der „Goldenen Henne“ verrät er mehr © MDR/Goldene Henne 2023

Wahrscheinlich lässt das sein Terminkalender nicht zu. Denn Florian Silbereisen moderiert nicht nur zahlreiche Schlagershows, sondern steht auch regelmäßig als Kapitän „Max Parger" vor der TV-Kamera.