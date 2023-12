Jüngerer Lover: Jasmin Herren nimmt Schlagerstar Michelle in Schutz

Jasmin Herren und Michelle werden beide in den sozialen Medien angefeindet, weil ihre Partner deutlich jünger sind als sie. Jetzt teilt Herren gegen Michelles Hater aus.

Mallorca – Jasmin Herren (44) und Michelle (51) erregten in diesem Jahr mit ihren jüngeren Partnern Aufmerksamkeit. Zwischen der Reality-TV-Darstellerin und ihrem Freund Philipp Bender (23) liegen 21 Jahre, bei Michelle und Eric Philippi (26) sind es sogar 25 Jahre. Wenn sie Pärchen-Fotos in den sozialen Netzwerken veröffentlichen, hagelt es viel Kritik. Viele Nutzerinnen und Nutzer haben kein Verständnis für die Beziehung oder erklären den Altersunterschied mit dem Drang, im Gespräch bleiben zu wollen. Michelle und Philippi erhielten sogar Morddrohungen.

Jasmin Herren nimmt Michelle in Schutz

Auch Jasmin Herren kämpfte auf Instagram mit Kommentaren wie „Hat für mich etwas von Pädophilie.“ Aber die Morddrohungen an ihre Kollegin gehen ihr zu weit. Im Interview mit RTL sagt sie: „Wir sind zwar Personen des öffentlichen Lebens, aber das heißt nicht, dass wir zum Abschuss freigegeben sind. Sowas gehört angezeigt.“ Ihrer Meinung nach sei es in der Gesellschaft vor allem ein Problem, wenn eine Frau einen jüngeren Mann habe: „Die Leute sind diesbezüglich zu konservativ und nicht aufgeklärt“, so die 44-Jährige.

Die Kommentare versuchen beide Paare so gut es geht, an sich abprallen zu lassen. Michelle und Philippi stellen in einem Instagram-Posting klar: „Wir bleiben uns treu, lassen uns nicht verbiegen…egal, was sie über uns sagen, die Liebe ist frei!“. Ihr gemeinsamer Song „Falsch, dich zu lieben“ gebe ihnen Kraft. Sie wollen auch anderen Paaren damit Mut machen und die Kritiker zum Umdenken bringen, schreiben sie online.

Michelles Fans sicher: „Liebe macht manchmal blind“

Neben gehässigen Kommentaren scheinen sich einige Fans des Schlagerstars Sorgen um sie zu machen. „Viele haben Angst, dass du in ein paar Jahren wieder allein da stehst. Wie alt bist du in zehn Jahren und er?“, schreibt ein Instagram-Nutzer unter ein gemeinsames Foto des Schlagerpaars. Auch Aussagen wie „Liebe macht manchmal blind“ oder „Irgendwann möchte er vielleicht eine Familie gründen … das geht bei dem Altersunterschied nicht mehr“, musste die 51-Jährige im Netz lesen.

Jasmin Herren kennt Kritik an ihrer Liebe selbst. Jetzt nimmt sie Schlagerstar Michelle in Schutz, die Morddrohungen aufgrund ihrer Beziehung bekommt. © Imago/ Markus van Offern; Future Image

Doch mittlerweile verfolgt sie die Diskussionen nicht mehr, wie sie gegenüber Bild erzählt. Die beiden konzentrieren sich künftig lieber auf die positiven Zuschriften, die sie von Fans erhalten – denn auch die gibt es noch unter den zahlreichen Hass-Nachrichten. Zuletzt kündigten Michelle und Eric Philippi sogar ihre gemeinsame Single an: ein Liebes-Duett. Verwendete Quellen: Instagram, Bild, RTL