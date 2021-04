Hip-Hop-Legende DMX ist tot! Hamburger Rapper Bonez MC trauert

Am 09. April 2021 verstirbt Hip-Hop-Legende DMX in Folge eines Herzinfarktes. Die Musikwelt trauert. Darunter auch der Hamburger Rapper Bonez MC.

Hamburg – Die Rap-Welt ist in tiefer Trauer. Am 09. April 2021 verstirbt Earl Simmons, auch bekannt als DMX, in einem Krankenhaus in der Nähe von New York in den USA. Wie seine Familie in einer emotionalen Botschaft mitteilte, starb die Rap-Ikone in Folge eines Herzinfarktes. Wie mehrere US-Medien berichteten, wurde der Herzinfarkt von einer Überdosis Drogen ausgelöst. Seit mehreren Tagen lag der Hip-Hopper im Koma, wurde künstlich am Leben gehalten.

Nun aber vermeldete die Familie seinen Tod. „Wir sind zutiefst traurig“, hieß es in der Botschaft an die Öffentlichkeit. DMX gehört zu den einflussreichsten Rappern seiner Zeit. Dreimal in seiner Karriere war er für einen Grammy nominiert, zudem spielte er in zahlreichen Filmen als Schauspieler mit. Nach der Nachricht seines Todes schossen seine bekanntesten Songs auf die ersten Plätze der US-iTunes-Charts. Viele Musiker verabschieden sich öffentlich von der Hip-Hop-Legende. Darunter auch der Hamburger Rapper Bonez MC. Auf Instagram trauerte er und widmete DMX einen Post*. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.