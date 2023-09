Hochzeitstermin steht: Märtha Louise von Norwegen nagelt Skandal-Schamanen fest

Von: Annemarie Göbbel

Gegen alle Widerstände läuten bald die Hochzeitsglocken in Norwegen. Prinzessin Märtha Louise und der selbsternannte Geistheiler Durrek Verrett haben den Termin bekannt gegeben.

Geiranger – Wer hier wen geangelt hat, kann man nicht mehr so genau sagen. Fakt ist: Die norwegische Prinzessin Märtha Louise (51) und ihr Verlobter, der US-Amerikaner und selbsternannte Schamane, Durek Verrett (48), haben einen Termin für ihre Hochzeit gefunden. Das Paar hatte im Juni 2022 seine Verlobung bekannt gegeben. Die ältere Schwester von Kronprinz Haakon (50) hat drei Töchter aus erster Ehe. König Harald V., (86) erteilte via Mitteilung des norwegischen Königshauses seinen Segen: „Wir freuen uns, Durek Verrett in unserer Familie aufzunehmen“.

Schamane Durek Verrett: „Ich liebe unsere Familie“

Am 31. August 2024 im norwegischen Geiranger wollen sich die beiden einander das Jawort schenken. Das verkündete die Prinzessin am 13. September 2023 selbst auf Instagram. Obwohl die unkonventionelle Beziehung die Dreifachmutter ihren Titel gekostet hat, schätzt sie sich glücklich, nach ihrer gescheiterten ersten Ehe und dem tragischen Tod ihres Ex-Gatten und Schriftstellers Ari Behns (47, † 2019) zurück zur Liebe gefunden zu haben. Wer wollte ihr das missgönnen? Doch das Paar war von Anfang an umstritten.

Allen Hürden zum Trotz und beflügelt von offiziellen Liebeserklärungen Verretts hatte Märtha Louise im November vergangenen Jahres verkündet, sie werde bis auf Weiteres keine offiziellen Aufgaben des norwegischen Königshauses mehr wahrnehmen. Die Entscheidung folgte nach schwerwiegender Kritik, sie vermische kommerzielle Interessen mit ihrem königlichen Titel. Noch argwöhnischer wird ihr künftiger Ehemann beäugt, der unter anderem erklärt hatte, ein Medaillon habe ihn von einer Covid-19-Erkrankung geheilt.

Märtha Louises als Buchautorin Prinzessin Märtha Louise hat eine spirituelle Ader, die ihr vor allem früher Negativschlagzeilen bescherte. Die Tochter von König Harald eröffnete 2007 gemeinsam mit einer Freundin in ihrer Heimat Norwegen eine „Engelsschule“ und hat schon Bücher zu den Themen Hochsensibilität und Schutzengel verfasst.

Hoolywood-Stars wie Gwyneth Paltrow und Renée Zellweger unterstützen den Schamanen

Durek Verrett ist eigenen Angaben zufolge Schamane in sechster Generation. Der Lebensgefährte von Prinzessin Märtha Louise führt verschiedene Workshops durch, hat einen eigenen Podcast und ist auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Pressemeldungen zufolge sollen Hollywood-Stars wie Gwyneth Paltrow (50) und Renée Zellweger (54) schon seine Dienste in Anspruch genommen haben. Der Schamane hat sich einen angesehen Kundenstamm aufgebaut und sicherlich den ein oder anderen Dollar verdient.

Märtha Louise von Norwegen schreit ihr Glück in die Welt: Bei Instagram verkündet die Prinzessin ihre Hochzeit mit dem Geistheiler Durrek Verrett (Fotomontage). © Lise Åserud/dpa & Jon Olav Nesvold/dpa

Seinen Fans und Anhängern bietet Durek „schamanische Werkzeuge und Weisheit“ an. Wer von schamanistischen Wissensschatz in Sachen Persönlichkeitsentwicklung & Co. profitieren möchte, sollte nicht geizig sein. Auf seiner Website inklusive Online-Shop bietet Verrett, der in Los Angeles in einer luxuriösen Villa wohnt, unter anderem private, virtuelle Sitzungen an. Dieses exklusive Treffen mit dem Schamanen, das eine Stunde dauert, schlägt mit stolzen 1.400 Euro (1.500 Dollar) zu Buche, als 10er-Karte mit 30 Prozent Rabatt. Preiswerter sind hingegen die Webinare, die man sich für 33 Euro (35 Dollar) anschauen kann.

Parallelen zu anderen royalen Thronfolger-Geschwisterkindern drängen sich auf

Jedem Prinz Harrys (39) seine Meghan Markle (42) wird der ein oder andere sich bei der Meldung vielleicht gedacht haben. Der Zweitgeborene König Charles III. (74) hatte in seinem Bestseller „Spare“ ausführlich thematisiert, welche Wunden das Aufwachsen als zweite Geige an der Seite eines künftigen Thronfolgers aufreißen kann. Markle bezeichnete er als seine Seelenverwandte. Selbst Charlène (45) und Albert von Monaco (65) wollen bei der Erziehung ihres Zwillingsmädchens Gabriella (8) darauf achten, dass ihr Prinz Harrys sogenanntes Schicksal erspart bleibt. Verwendete Quellen: Se og Hør, Instagram, dpa