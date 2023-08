„Bekam sehr viel Flüssigkeit“: Kerstin Ott ekelt sich heute vor ihrem ersten Kuss

Von: Elena Rothammer

Teilen

Kerstin Ott ist heute glücklich mit ihrer Frau verheiratet. In der NDR-Talkshow erinnerte sich die Schlagersängerin nun an ihren ersten Kuss – und dabei kommt ihr das Schaudern.

Hannover – Kerstin Ott (41) ist nicht nur eine gefeierte Schlagersängerin, sondern auch im Privaten läuft es bestens. Seit 2017 ist sie mit ihrer Frau Karolina Köppen (40) verheiratet. Ihre ersten Erfahrungen in Sachen Küssen hätten das jedoch nicht vermuten lassen. Daran erinnert sich Kerstin Ott mit Ekel...

„Das ist supereklig“: Kerstin Ott erinnert sich in der NDR-Talkshow an ihren ersten Kuss

Nachdem sich Kerstin Ott eine Auszeit gegönnt hatte, war sie nun endlich wieder im Studio und geht im Herbst wieder auf Tour. Jetzt war die „Die immer lacht“-Interpretin auf Stippvisite in der NDR-Talkshow. Dort teilte die 41-Jährige eine intime Anekdote aus ihrer Jugend.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Am Freitagabend (18. August) kam in der NDR-Talkshow das Thema „Erster Kuss“ auf. Kerstin Ott berichtete von ihrem, mit einem Schaudern. „Ich habe gerade an meinen allerersten Kuss gedacht – und der war wirklich schlecht. Ja, also das war eher so ein Flüssigkeiten-austauschen. Also ich bekam sehr viel Flüssigkeit – oh, das ist supereklig.“ Damit war sie aber nicht alleine. Auch Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (67) berichtete: „Mein erster Kuss war eine Katastrophe.“

„Die immer lacht“: Kerstin Ott schrieb Mega-Hit für erkrankte Freundin 2016 wurde „Die immer lacht“ zum absoluten Mega-Hit, aufgenommen hat ihn Kerstin Ott aber schon 2005. Geschrieben hatte sie das Lied innerhalb von fünf Minuten am Küchentisch für eine damals erkrankte Freundin. Der Song handelt von einer Frau, die sich nach außen hin immer nur lachend zeigt. Die Erzählerin nimmt sie bei der Hand und bringt ihr bei, anderen gegenüber ihre wahren Gefühle zu zeigen.

So lief Kerstin Otts erster Kuss mit ihrer Frau Karolina Köppen

Zwar sei ihr allererster Kuss „sehr, sehr schlecht“ gewesen, dafür konnte ihre jetzige Ehefrau Karolina Köppen aber direkt überzeugen. „An den kann ich mich sehr gut erinnern. Und der war wirklich gut“, berichtete Kerstin Ott von ihrem ersten Kuss mit ihrer Partnerin. Heute lebt das Paar mit Karolinas beiden Töchtern als glückliche Patchwork-Familie in Heide.

In der NDR-Talkshow erinnerte sich Schlagersängerin Kerstin Ott an ihren ersten Kuss – und dabei kommt ihr das Schaudern. © Screenshot / NDR-Talkshow vom 18. August 2023 & Screenshot / NDR-Talkshow vom 18. August 2023

Die NDR-Talkshow hatte schon für so manche skurrile Momente gesorgt. Erst kürzlich war Matthias Schweighöfer (42) zu Gast – doch trotz seiner Hollywood-Karriere bekam er nur Spott von Moderatorin Barbara Schöneberger (49). Verwendete Quellen: NDR / NDR-Talkshow vom 18. August 2023