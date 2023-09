Küsse auf dem Oktoberfest: Hier turtelt Jasmin Herren zum ersten Mal öffentlich mit ihrem Philipp

Von: Elena Rothammer

Jasmin Herren hat nach dem Tod von Willi Herren wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Auf dem Oktoberfest zeigte sie ihr Glück nun erstmals öffentlich.

München – Auf dem Oktoberfest in München herrscht Ausnahmezustand und auch die Stars und Sternchen stürmen auf die Wiesn. Mitten im Getümmel: Jasmin Herren (44). Doch die Reality-TV-Bekanntheit kam nicht alleine. Mit ihrem neuen Freund, dem Studenten Philipp Bender (23), zeigte sie sich schwer verliebt. Mit IPPEN.MEDIA plauderten die beiden über ihren ersten Paar-Auftritt.

Partnerlook: Jasmin Herren und ihr Philipp knutschen auf dem Oktoberfest

Zwei Jahre nach dem Tod ihres Gatten Willi Herren (†45, 2021) präsentiert Jasmin nun wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Mit dem 21 Jahre jüngeren Philipp wird sie schon bald sogar im Trash-TV zu sehen sein. Das Oktoberfest nutzen die beiden jetzt für ihren ersten öffentlichen Turtel-Auftritt.

IPPEN.MEDIA traf das frisch verliebte Paar beim Alm-Auftrieb im Käferzelt. Bei der Veranstaltung posierten Jasmin und Philipp Arm in Arm, knutschten und stellten ihr Liebesglück zur Schau. Selbst ihre Outfits haben die beiden aufeinander abgestimmt. Während die 44-Jährige ein pink kariertes Barbie-Dirndl trug, kam ihr Liebster in Lederhosen und ebenfalls pink kariertem Hemd. „Ich muss dem Philipp zum Glück nicht viel verklären. Er passt sich grundsätzlich immer meinem Outfit an. Ich finde das auch immer ganz süß, dass er da so ein Augenmerk drauf hat. Er hat eben das Auge fürs Detail“, schwärmte Jasmin gegenüber IPPEN.MEDIA.

„Alles was kommt, nehme ich natürlich gerne an und mit“: Philipp über das Leben an Jasmin Herrens Seite

Jasmin Herren und Philipp Bender genießen ihren Paar-Auftritt „in vollen Zügen“. Für den 23-Jährigen ist das Ganze jedoch noch neu. „Man gewöhnt sich dran, aber Alltag ist es jetzt nicht. Ich gehe da relativ gelassen mit um, weil es bis jetzt nicht zu meinem Leben gehört hat. Alles was kommt, nehme ich natürlich gerne an und mit und versuche, meine Partnerin zu unterstützen“, betonte der Schlagersänger im Interview mit IPPEN.MEDIA.

Weitere Meldungen vom Oktoberfest 2023 können Sie live im Ticker verfolgen. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Jasmin Herren und Philipp Bender beim „Alm-Auftrieb im Käferzelt“ (17. September 2023)