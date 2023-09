So zickig sprach Helene Fischer als Teenie mit ihrer Mutter: Schlager-Fans fassungslos

Von: Elena Rothammer

Helene Fischer ist mit ihrem strahlenden Gemüt ein echter Publikumsliebling. Im Netz kursiert ein Video, in dem die Schlagerqueen in jungen Jahren zu sehen ist. Darin zeigt die Musikerin jedoch eine ganz andere Seite von sich.

München – Man kennt sie strahlend und gut gelaunt auf der Bühne: Schlagerqueen Helene Fischer (39) weiß ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik zu begeistern, sondern liefert auch stets eine fulminante Show ab. Dafür wird sie von ihren Fans auch gefeiert – ein Video aus ihren Teenie-Jahren ruft nun allerdings ganz andere Stimmen hervor.

Auf ihren Konzerten zeigt sich die Sängerin von ihrer besten Seite. Selbst als ein fragwürdiges Fangeschenk zu ihr auf die Bühne flog, lachte Helene Fischer darüber. Im Netz kursiert allerdings ein Video, in dem sie als 19-Jährige mit ihrer Mutter zu sehen ist. Darin zeigt sich Helene gar nicht charmant...

Auf TikTok ist eine Szene aus einem alten TV-Beitrag zu finden. Darin zeigt Helene Fischers Mutter stolz Fotos von ihrer Tochter als Balletttänzerin. Als sie auch noch verkündete, diese aufhängen zu wollen, reagierte die damals 19-Jährige patzig. „Ja, und wo?“, schnauzte Helene ihre Mama an. Auch der Vorschlag, die Bilder im Wohnzimmer zu platzieren, fand wenig Anklang. „Wenn dann kannst du sie im Schlafzimmer hinhängen“, meinte sie zickig.

Welche Musik hört Helene Fischer privat?

Helene Fischer zählt zu den größten Stars der Schlagerszene. In ihrer „Helene Fischer Show“ stellte die Sängerin bei ihren Auftritten mit internationalen Gästen jedoch immer wieder unter Beweis, dass sie auch in anderen Genres mit ihrer Stimme überzeugen kann. Das spiegelt sich auch in ihrem breitgefächerten Musikgeschmack wider: „Ich liebe Céline Dion und Jon Bon Jovi, Josh Groban, auch Country-Musiker wie Lady Antebellum, oder Kings of Leon“, verriet die Chartstürmerin vor einiger Zeit in einem Gespräch mit Planet Interview.