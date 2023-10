Trauer bei deutschen Royals: Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein ist tot

Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 74 Jahren in Folge einer langjährigen Krankheit.

Güby – Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein war der älteste Sohn von Peter, Herzog zu Schleswig-Holstein und Marie Alix, Herzogin von Schleswig-Holstein. Nach dem Wehrdienst absolvierte er ein Studium der Agrarwissenschaften in München und Kiel. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er nach Angaben der Stiftung im Jahr 1980 dessen Aufgaben für den land- und forstwirtschaftlichen Besitz wie auch den Vorstandsvorsitz der Stiftung Louisenlund. Bis dahin war er im damaligen Mannesmann-Konzern tätig gewesen.

Mit König Charles III. verwandt: Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein erliegt langjähriger Krankheit

Seine Familie entstammt einer Nebenlinie des Hauses Oldenburg, dem viele prominente Vertreter des europäischen Hochadels zugehörig sind, darunter die Königshäuser von Dänemark und Norwegen sowie der britische König Charles III. (74). Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 29. September, 11:00 Uhr) hat der Palast noch nicht auf den Tod des entfernten Verwandten reagiert.

In einem Nachruf, den das prestigeträchtige Internat Louisenlund via Instagram teilte, heißt es: „Im Alter von 74 Jahren ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Stiftung Louisenlund, Prinz Christoph zu Schleswig-Holstein, verstorben. Prinz Christoph sah es als seine Familienaufgabe an, sich für Louisenlund einzusetzen.“ Auf der Website des Ganztagsgymnasiums werden seine Bemühungen um eine „zukunftsorientierte Wirtschafts- und Energiepolitik“ hervorgehoben. Seine Krankheit habe er „mit großer Kraft und Zuversicht getragen“. Verwendete Quellen: Deutsche Presse-Agentur, louisenlund.de