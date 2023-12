Alle Termine abgesagt: Schlagerstar Bata Illic liegt im Krankenhaus

Von: Jonas Erbas

Schade: Bata Illic kann nicht an der „Klingenden Bergweihnacht“ teilnehmen – er muss sich von einer OP erholen © Future Image/Imago

Die „Klingende Bergweihnacht“-Tour muss ohne Bata Illic auskommen. Der 84-jährige Schlagerstar liegt nach einem Unfall im Krankenhaus und musste sich sogar einer OP unterziehen.

München/Gräfelfing – Es gibt nur noch wenige aktive Musiker, die sich den Titel ‚Schlager-Urgestein‘ wirklich verdient haben. Einer davon ist fraglos Bata Illic (84): Der in Jugoslawien geborene Volksmusiker steht seit mehr als einem halben Jahrhundert auf der Bühne und absolviert nach wie vor regelmäßig Live-Auftritte. In den Ruhestand möchte der 84-Jährige allem Anschein nach noch lange nicht gehen.

Unfall, Krankenhaus, OP: Schlagerstar Bata Illic fällt „bis auf Weiteres“ aus

Nun muss Bata Illic allerdings eine ungewollte Zwangspause einlegen: Eigentlich hätte der „Schwarze Madonna“-Interpret an der aktuell stattfindenden „Klingenden Bergweihnacht“ teilnehmen sollen, bei der auch Volksmusik-Lieblinge wie Patrick Lindner (63) oder Alexandra Hofmann (49) auftreten werden. Rund zwei Dutzend gemeinsame Konzerte sind bis Ende 2023 geplant – die finden allerdings ohne den 84-Jährigen statt.

Wie Bata Illic am Donnerstag (30. November) bei Facebook bekannt gab, fällt er „bis auf Weiteres“ komplett aus: „Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich gestern nach einem Unfall operiert werden musste und aktuell noch im Krankenhaus bin“, schrieb der Schlagerstar in seinem Beitrag. Er hoffe aber, „schon ganz bald wieder auf der Bühne stehen zu dürfen“.

„Klingende Bergweihnacht“ ohne Bata Illic, dafür mit vier anderen Schlagerstars

Wie es um Bata Illic steht, ist indes nicht genau bekannt. Seine Worte lassen allerdings durchscheinen, dass der Schlagerstar schon in naher Zukunft wieder fit sein wird. Die „Klingende Bergweihnacht“ verpasst der 84-Jährige zwar, für namhaften Ersatz ist allerdings gesorgt: Patrick Lindner, Alexandra Hofmann, Nadin Meypo und Geri der Klostertaler (63) werden ihren Kollegen bei den kommenden Konzerten würdig vertreten.

Am Freitag (1. Dezember) steht im baden-württembergischen Uhingen bereits der erste Tour-Stop an, anschließend folgen bis zum 30. Dezember rund zwei Dutzend weitere Termine in verschiedenen Regionen Deutschlands, darunter Torgau (Sachsen; am 6. Dezember), Eisenach (Thüringen; am 8. Dezember), Landau in der Pfalz (Rheinland-Pfalz; am 14. Dezember), Günzburg (Bayern; am 23. Dezember) oder Singen (Baden-Württemberg; am 29. Dezember).

Indes droht den Schlagerfans Ungemach: Weil der neue TV-Intendant sparen muss, stehen Florian Silbereisens (42) ARD-Shows auf der Kippe. Verwendete Quellen: facebook.com/bata.illic.offiziell, reservix.de