Barbara Schöneberger musste mit Günther Jauch im Leichenwagen übernachten

Von: Melanie Habeck, Jonas Erbas

Barbara Schöneberger plaudert in ihrem Podcast gerne interessante Details aus ihrem Leben aus. Jetzt hat sie sich an eine ganz besondere Anekdote mit TV-Kollege Günther Jauch erinnert.

Berlin – In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ empfängt Barbara Schöneberger (49) jede Woche einen prominenten Gast. Doch nicht nur ihre Gesprächspartner punkten dabei mit spannenden Geschichten, auch die Moderatorin weiß mit witzigen Erzählungen zu begeistern. Dabei geht es auch häufig um Erlebnisse mit ihren TV-Kollegen – vor allem mit Günther Jauch (67) verbindet sie eine absurde Erfahrung.

Nach gemeinsamer Show: Barbara Schöneberger und Günther Jauch wollen schnell nach Hause

In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts tauscht sich Barbara Schöneberger mit einem echten Kultkomiker aus: Jürgen von der Lippe (75) verrät in dem Gespräch unter anderem, was er von frauenfeindlichen Witzen hält. Im Laufe der Unterhaltung geht es auch ums Camping. Beim Thema „unbequeme Schlafsituationen“ fällt der Moderatorin eine witzige Anekdote mit TV-Kollege Günther Jauch ein. Die beiden stehen regelmäßig Seite an Seite für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera – und bevorzugen es, nach Show-Ende so schnell wie möglich nach Hause zu kommen.

„Wir haben verschiedene Varianten durch: Morgens den ersten Zug. Fliegen wollen wir alle jetzt nicht mehr so gern. Mit dem Zug dauert es manchmal sechs Stunden. Dann haben wir jetzt gesagt: Nee, es muss was anderes her“, erläutert Barbara Schöneberger das Dilemma. Ein Nightliner sollte schließlich die Lösung bringen. „Und bei Nightliner dachte ich an Die Toten Hosen, Partys, da ist vielleicht sogar noch so eine Stripper-Stange in der Mitte. Also da kannst du praktisch flanieren – und toll schlafen in so einem Bett“, schildert die 49-Jährige ihre anfängliche Freude.

Null Komfort: Barbara Schöneberger erinnert sich an unbequeme Heimfahrt

Doch Barbara Schönebergers Erwartungen wurden bitter enttäuscht. Komfort? Fehlanzeige! „Es war eine Art Leichenwagen. Ein ganz normaler VW-Bus, würde ich jetzt mal sagen, der aber hinten in so einer Art V-Form sechs Schlafsärge hatte, also drei rechts und drei links übereinander“, berichtet die TV-Ikone. Auch ihr Kollege Günther Jauch hätte seine Probleme mit den Schlafbedingungen gehabt. „Mein Visagist, der auch mitfuhr, der musste ihm die Schuhe ausziehen und ihm die zudecken, weil er kam nicht mehr an die Decke, die unten an seinen Füßen war. Weil man hatte über sich nur so sieben Zentimeter Platz“, erinnert sich Barbara weiter.

Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau" (barbaradio.de, Folge 256)