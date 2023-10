König Charles auf Kuchen-Mission: Strikte Verbotspolitik im Palast

Von: Annemarie Göbbel

König Charles ist als lebenslanger Umweltschützer bekannt und geht nun mit gutem Beispiel voran: Im Palast soll es keine Lebensmittelverschwendung mehr geben. Kuchen wird jetzt aufgegessen.

London – König Charles III. (74) plant zu seinem runden 75. Geburtstag am 14. November eine ganz besondere Aktion. Obwohl quasi mit einer goldenen Kuchengabel im Mund geboren, will seine Majestät der Lebensmittelverschwendung Einhalt gebieten und hat sich als Sparfuchs offenbar ganz oben auf die Liste der Maßnahmen gesetzt.

Kein Kuchenkrümel soll in König Charles’ Palast künftig verloren gehen

Die Auswirkungen der Lebenshaltungskostenkrise auf das Leben der Menschen in Großbritannien sind so verheerend, dass der Regent die Nahrungsmittelarmut im Vereinigten Königreich ab seinem Geburtstag gezielt entgegentreten will. Laut Express hat sich der Monarch schon davor dazu entschlossen, jeden Tag ein Stück desselben Kuchens zu essen.

Ab seinem 75. Geburtstag startet dann das Coronation Food Project. Als Pendant zu Die Tafel gibt es im Königreich das Felix Project, bei dem die Organisation überschüssige Lebensmittel aus der Lebensmittelindustrie bezieht und an bedürftige Menschen verteilt. Der König spendete schon privat an die Wohltätigkeitsorganisation und bekundete sein Interesse, den Bedürftigsten zu helfen.

Kontrastprogramm zu Prunk und Pomp Das Geburtstagsprogramm von Charles III. zeigt die moderne Monarchie, die sich nicht mehr durch Pracht und Prunk absetzten will. Der König will zudem Lebensmittelverteilugszentren besuchen und mit eigenen Augen sehen, wie sein Freiwilligennetzwerk eine große Anzahl von Menschen erreicht.

König Charles beteilt sich persönlich mit Geld- und Lebensmittelspenden

König Charles möchte das Felix-Projekt als Vorlage und Partner für das Coronation Food Project (CFP) nutzen. Kein Krümel im Palast soll verschwendet und alles an die Organisation gegeben werden, die noch mit weiteren Wohltätigkeitsorganisationen die Logistik-Leistung in die Hand nimmt.

Jeder von König Charles Untertanen soll künftig ein Stück vom königlichen Kuchen abhaben. © Russell Cheyne/dpa

„Zu wissen, dass der König im Rahmen seiner Feierlichkeiten zu seinem 75. Geburtstag Bedürftige durch das Felix-Projekt unterstützen wird, ist für uns ein Geschenk, um unsere Arbeit zu verbessern: Lebensmittel für die Hungrigen zu retten“, sagt Charlotte Hill, CEO der Wohltätigkeitsorganisation dem britischen Independent.

Das Projekt wird mindestens fünf Jahre lang laufen und darauf abzielen, das eskalierende Problem der Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelarmut anzugehen. Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel würden Berichten zufolge jedes Jahr verschwendet. Der König ist für sein großes Interesse an Umweltthemen bekannt und hat im Laufe der Jahre viele Projekte durchgeführt, um Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu verbessern. Verwendete Quellen: independent.co.uk, express.co.uk