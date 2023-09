Silbereisen und Zarrella im Schlagerduell: Für wen schlägt Anna-Carina Woitschacks Herz?

Von: Jonas Erbas, Elena Rothammer

Anna-Carina Woitschack steht regelmäßig in den Silbereisen- und Zarrella-Shows auf der Bühne, doch wo gefällt es der Schlagersängerin am besten? Bei IPPEN.MEDIA klärt sie auf.

München – Bereits in ihren Zwanzigern hat sich Anna-Carina Woitschack (30) in der Schlagerwelt ganz nach oben gesungen und ist seither eine feste Größe. Bei den großen TV-Shows, wie etwa die Feste von Florian Silbereisen (42) oder der „Giovanni Zarrella Show“ darf sie daher nicht fehlen. Doch welcher Gastgeber ist der Sängerin lieber? IPPEN.MEDIA hat nachgehakt.

„Er ist halt einfach echt“: Anna-Carina Woitschack schwärmt von Florian Silbereisen

Zwischen den Showmastern herrscht ein stetiger Kampf um die Gunst der Zuschauer. Eben erst musste Florian Silbereisen beim Deutschen Fernsehpreis eine Klatsche hinnehmen, während Giovanni Zarrella (45) triumphiert. Anna-Carina Woitschack ist bei beiden Shows ein gern gesehener Gast. Doch für wen schlägt ihr Herz?

IPPEN.MEDIA traf die 30-Jährige beim Alm-Auftrieb im Käferzelt am Oktoberfest in München. Dabei schwärmte sie unter anderem von Florian Silbereisen. „Florian ist immer der Flo geblieben. Der ist wahnsinnig bodenständig, er macht alles mit Herzblut, er ist wirklich ein Entertainer. Das ist sein Geheimrezept. Er ist nicht nur ein toller Sänger, sondern natürlich ein toller Moderator und er ist halt einfach echt – und das macht ihn aus.“

Silbereisen oder Zarrella? Für welchen Schlagershow-Moderator schlägt Anna-Carina Woitschacks Herz?

Doch schlägt ihr Herz nun mehr für Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella, wenn es um deren Schlagershows geht? „Für beide. Das kann man gar nicht sagen. Jeder auf seine Art. Florian macht das hervorragend, Giovanni natürlich auch auf seine Art und Weise. Ich bin Fan von beiden“, betonte die Ex von Stefan Mross (47) und merkte zudem an: „Daumen hoch für den Schlager, dass er auch frischer und moderner wird und dass wir so coole Entertainer haben in Deutschland.“

Neben Silbereisen und Zarrella mischt inzwischen auch noch Beatrice Egli (35) mit. Die Schweizerin schaffte es mit ihrer eigenen Sendung inzwischen sogar in die Primetime im Ersten. Inzwischen ist auch die Gästeliste für die neue „Beatrice Egli Show“ bekannt. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Anna-Carina Woitschack beim „Alm-Auftrieb im Käferzelt“ (17. September)