„Größter Traum": Stefan Mross hätte gern eine Winterausgabe von „Immer wieder sonntags"

Am 27. August lud Stefan Mross zur letzten Live-Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ 2023 ein. Wenn es nach dem Moderator ginge, soll die Show aber auch im Winter laufen.

Rust – In den Sommermonaten sind Stefan Mross (47) und „Immer wieder sonntags“ bei Millionen von Schlagerfans jedes Wochenende absolutes TV-Pflichtprogramm. Und auch wenn sich die aktuelle Saison nach der Ausgabe vom 27. August schon wieder dem Ende neigt, machte der Moderator deutlich, dass er sich durchaus vorstellen kann, auch im Winter zur ARD-Show in Rust einzuladen.

„Der größte Traum“: Stefan Mross liebäugelt mit Winterausgabe von „Immer wieder sonntags“

Am Sonntag (27. August) begrüßte Stefan Mross die Zuschauer zur letzten Live-Sendung der diesjährigen Staffel von „Immer wieder sonntags“. Um den Anlass gebührend zu feiern, stürmten die großen Schlagerstars wie Beatrice Egli (35) die Bühne und brachten das Publikum im Wasserpark Rulantica zum Schunkeln und Mitgrölen. Ein besonderes Highlight der Show war zudem Matze Knop (48), der als Stefan Mross verkleidet gemeinsam mit dem Startrompeter auf der Bühne stand und ihm allerlei Fragen rund um das kultige Format stellte.

„Eine Winterausgabe von ‚Immer wieder sonntags‘ zu machen wäre für mich …“, will der Comedian wissen und ohne zu zögern, erwidert Stefan Mross: „Der größte Traum.“ Ob dieser auch eines Tages wirklich in Erfüllung gehen wird, ist noch unklar – die Tatsache, dass die Frage nach einer Wintershow wahrscheinlich vom Produktionsteam selbst ausgesucht worden ist, spricht aber Bände.

Läuft „Immer wieder sonntags“ bald auch im Winter? Wenn es nach Stefan Mross geht, dann ja. © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags/Folge vom 27. August 2023 (Fotomontage)

Während der Show kündigte Stefan Mross bereits an, dass „Immer wieder sonntags“ am 26. Mai 2024 in die nächste Runde geht. Bevor es aber soweit ist, feierte der Schlagerstar die aktuelle Saison ein letztes Mal mit einer eigenen Gesangseinlage gebührend und musste dabei weinen. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags/Folge vom 27. August 2023