„In der Position der Frauenrechtlerin“: Verona Pooth möchte Polit-Talk moderieren

Verona Pooth will im TV über Politik sprechen. Sie träumt von einer eigenen Talk-Show, um zum Fortschritt beizutragen.

Düsseldorf – Verona Pooth (55) hat sich in Deutschland vor allem als Bohlen-Ex und TV-Sternchen einen Namen gemacht. Aber die Unternehmerin und Entertainerin setzt sich auch gerne mit ernsteren Themen auseinander. Das will sie nun auf den Bildschirm bringen, denn sie wünscht sich eine politische Talkshow.

Verona Pooth: Im TV über Politik reden – so will sie die Welt verbessern

Um ihr Image als reiner Werbestar loszuwerden, hat Verona Pooth schon so manches Projekt gestartet – unter anderem auch Talkshows moderiert. In diesen Bereich würde sie gern zurückkehren, allerdings auf etwas ernsterer Ebene.

Im Interview mit „Gala.de“ erklärte die TV-Persönlichkeit jetzt, wie ihre Pläne für die Zukunft aussehen könnten: „Ich überlege tatsächlich, mich in Zukunft mehr der Politik zu widmen. Mein Traum wäre es, eine Talksendung ‚Pooths Polittalk‘ zu moderieren.“ Dabei will sie aber nicht nur andere sprechen lassen, sondern auch ihre eigenen Ansichten vertreten. Sie fügte hinzu: „Ich sehe mich schon in der Position der Frauenrechtlerin. Ich glaube, da könnte ich eine ganze Menge bewirken.“

Verona Pooth: Verlässt sie Deutschland? Ihre Pläne für Los Angeles

Auch privat hat Verona Pooth einige Pläne, auf deren Umsetzung sie sich freut. Eines dieser Projekte ist ein Umzug aus ihrer Heimat Meerbusch bei Düsseldorf nach Los Angeles. Die Entertainerin, die bereits seit 2000 mit dem Unternehmer Franjo Pooth (54) liiert ist, liebt Kalifornien. Ihr erster Sohn, den sie 2003 bekam, trägt sogar den Namen San Diego (20).

„Unser gemeinsamer Traum ist es, nach Los Angeles zu ziehen, uns dort ein Haus zu kaufen. Malibu gefällt uns sehr gut, ich mag den Lifestyle: Jeans, Flipflops, lange Spaziergänge an einem wunderschönen Strand.“ Außerdem wäre es eine Familienzusammenführung auf der anderen Seite des großen Teichs, denn San Diego lebt bereits seit zwei Jahren in Florida und besucht dort eine Sportakademie, um seinen Traum einer Profi-Golfkarriere zu verwirklichen.

Während Verona Pooth an ihren nächsten Karriereschritten arbeitet, schlägt eine ihrer Kolleginnen äußerst kritische Töne an. Denn Lena Meyer-Landrut rechnete knallhart mit anderen Promis ab. Verwendete Quellen: Gala.de