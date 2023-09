Tanzend und verliebt: Meghan Markle zeigt Bein an Tag fünf der Invictus Games in Düsseldorf

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle steht am fünften Tag der Invictus Games im Mittelpunkt. Die Herzogin von Sussex begleitet ihren Mann Prinz Harry beinfrei zu einem Tag voller Aktivitäten.

Düsseldorf – Gemeinsam straften Meghan Markle (42) und Prinz Harry (38) die Unkenrufer Lügen, die das Paar schon so gut wie in der Scheidung befindlich sahen. An ihrem ersten gemeinsamen Tag hielt sich das Herzogspaar von Sussex an den Händen und tanzen gemeinsam ausgelassen bei den Invictus Games in Düsseldorf.

Harry und Meghan zeigen sich verliebt wie am ersten Tag bei den Invictus Games

Am fünften Wettkampftag der Spiele waren Harry und Meghan erneut gemeinsam erschienen und wurden dabei gesichtet, wie sie in der Arena Platz nahmen, um beim Rollstuhlbasketball zuzusehen. Unter tobendem Beifall gings für die Sussexes in die Arena. Meghan trug ein Paar cremefarbene Shorts von Staud (185 Euro) mit einem Ledergürtel von Givenchy, einen Blazer von J.Crew (205 Euro) sowie flache Chanel-Slingbacks, die sie schon wiederholt getragen hatte und präsentierte ihre schlanken Beine.

Gewohnt herzlich und nahbar umarmte die Zweifachmama sogar einen Fan, bevor sie und Harry vor dem Spiel Australien gegen die Ukraine zur Musik das Tanzbein schwangen. Sie posierten für Selfies mit den Zuschauern, die verzweifelt versuchten, einen Schnappschuss mit den royalen Aussteigern zu ergattern.

Die Invictus Games Die Invictus Games wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen, um „Erholung durch Sport, E-Sport und abenteuerliche Herausforderungen“ zu fördern, heißt es auf der Website. Bei den Spielen in Düsseldorf werden 21 Nationen in zehn Sportarten und mehr als 1.500 Freiwillige vertreten sein. Die Abschlusszeremonie findet am 16. September statt, nur einen Tag nach Harrys Geburtstag, weshalb Meghan Markle und Prinz Harry vermutlich in Deutschland feiern werden: „Die Spiele fallen auch mit Harrys 39. Geburtstag zusammen, sodass sie sich zweifellos Zeit für gemeinsame Feierlichkeiten nehmen können“, sagte die Star-Expertin Mayah Riaz im Mirror.

Meghan und Harrys Popularität in Deutschland ist ungebrochen

Die Laune war prächtig beim Herzogspaar von Sussex. Meghan ist an Tag 5 endlich zu Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf gestoßen (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago

Nach dem Spiel mischten sich Harry und Meghan unter die Schulkinder, die an einem Wettrennen teilnahmen, und überreichten ihnen anschließend die verdienten Medaillen. Es wird angenommen, dass sie später mit Mitgliedern des Teams Nigeria zusammentreffen werden. Während seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie am Samstag scherzte Harry darüber, dass die Dinge zwischen ihm und Meghan und den Teams, die sie unterstützten, ein wenig konkurrenzfähiger geworden seien, nachdem die Herzogin ihre nigerianische Abstammung entdeckt hatte und in ihrem Spotify-Podcast Archetypus aufgegriffen hatte.

Es dürfte noch ein anstrengender Tag für die Sussexes, werden, die offenbar eine Reihe von Auftritten bei den Invictus Games geplant haben. Meghan war erst vor einem Tag in Düsseldorf angekommen, nachdem sie von Los Angeles mit einem kurzen Zwischenstopp in London eingeflogen war. Trotz des Überseefluges hatte die Herzogin es sich nicht nehmen lassen, am selben Abend bei einer „Family & Friends“-Party eine Rede zu halten. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, hellomagazin.co.uk