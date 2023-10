Fremdgeh-Sprüche und Seitenhiebe: Oliver Pocher ätzt in letzter Podcast-Folge gegen Amira

Von: Diane Kofer

Oliver Pocher hat die Zusammenarbeit mit Amira nach einem „Vertrauensverlust“ beendet. Gab es dieses Problem schon länger? Im Podcast kommt er immer wieder aufs Thema Fremdgehen zu sprechen.

Köln – Amira (31) und Oliver (45) Pocher sind schon seit mehreren Wochen offiziell getrennt. Die Moderatorin und der Comedian hatten ihre Fans aber überrascht und trotz der gescheiterten Ehe an ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ festgehalten. Das Projekt ist jetzt aber Geschichte und endet mit einer finalen Folge. Darin fällt Oliver Pocher mit Fremdgeh-Sprüchen und Seitenhieben gegen seine Ex auf.

Schon vor „Vertrauensverlust“-Statement: Oliver Pocher stichelt mit Fremdgeh-Sprüchen gegen Amira

Eigentlich hatten Amira und Oliver Pocher trotz ihrer Trennung großen Wert auf den gemeinsamen Podcast gelegt. Doch am Dienstag machte der Komiker auch beruflich Schluss mit seiner Ex. „Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und dem dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich“, meldete sich Oliver Pocher via Social Media zu Wort und beendete den Podcast mit Amira ein für alle Mal. Damit bezog er sich wohl auf ein presserechtliches Schreiben, das Amira kurz zuvor veröffentlicht hatte.

Seit 27. Oktober 2023 ist die finale Folge abrufbar – und darin schießt der TV-Star mehrfach gegen die Österreicherin.

Die Episode mit dem Namen „Gute Fragen“ wurde schon am 11. September in Köln aufgezeichnet. Seit heute können die Fans die Videoaufzeichnung davon anschauen – und die ist voll von Sticheleien aus Richtung des Comedystars. Als eine junge Frau aus dem Publikum von einer zwischenzeitlichen Trennung spricht, fragt er: „Wer denn rumgebumst von euch?“ Bis zu diesem Punkt geht es scheinbar lediglich um die Beziehung der Zuschauerin – doch Amira bezieht es direkt auf ihren Ex persönlich. „Wunder Punkt“, ruft sie – und entschuldigt damit die freche Frage.

Auch als Amira davon spricht, wieder mit dem „Flow“ zu gehen, macht der 45-Jährige einen Eifersuchtsspruch. „Wer ist Flo?“, fragt er und wirft ihr vor, von einem anderen Mann zu sprechen. Obwohl die beiden damals schon getrennt waren, sind sie aber zu gemeinsamen Scherzen aufgelegt und lachen mehr als einmal herzlich mit- und übereinander. Seitenhiebe in Richung Amira gibt es aber immer wieder.

Nach Vertrauensverlust: So geht es mit „Die Pochers!“ weiter

Schon kurz nach Oliver Pochers Verkündung, dass es keinen gemeinsamen Podcast mehr geben wird, hat sich die Plattform Podimo zu Wort gemeldet und versichert, dass dennoch Projekte mit den beiden weitergeführt werden. Der Comedian klärt in der finalen Folge auf, wie es weitergeht. In einer Videobotschaft hält er vorab fest: „Es gibt auch positive News: Nächste Woche geht es an dieser Stelle auf jeden Fall wie gewohnt am Freitag weiter. Freut euch darauf.“

Darüber dürften sich nicht nur die Fans freuen, sondern auch einige Promis. Nach Oliver Pochers Instagram-Statement meldeten sich zahlreiche VIPs zu Wort und sicherten dem Comedian ihre Unterstützung zu. Auch ein „Bergdoktor“-Star und mehrere Ex-Dschungelcamper stehen Oliver Pocher nach dem Podcast-Aus bei. Verwendete Quellen: Die Pochers! (Folge 85: Gute Fragen, Podimo)