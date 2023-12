In neuem Video: So klingen Kate Middleton, George, Charlotte und Louis

Dieses Video wird Royal-Fans entzücken: In dem kurzen Clip sind die hellen Kinderstimmen von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu hören.

Windsor – Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe. An andere denken, die es weniger gut haben – durch Spenden, Ehrenamt oder andere Gemeinschaftsdienste. Auch bei den britischen Royals dreht sich derzeit alles um Charity-Arbeit. Damit der königliche Nachwuchs schon von früh auf die richtigen Werte lernt, nahm Prinzessin Kate (41) ihre drei Kinder kurzerhand einfach mit zu einem Termin.

Kate Middleton und ihre Kinder unterstützen als Freiwillige

Dort sahen Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) den Erwachsenen nicht etwa untätig bei der Arbeit zu. Stattdessen wurden die drei jungen Royals mit einer wichtigen Aufgabe betreut: Sie sollten aus Sachspenden geeignete Spielsachen für Kinder ihres Alters aussuchen. Diese wurden dann entsprechend in Boxen sortiert, um sich auf dem Weg zu machen.

In einem fast zweiminütigen Video auf YouTube ist zu sehen, wie Kate ihre Rasselbande geduldig über die wichtige Aufgabe aufklärt. „Hier gibt es viele Menschen, die ihre Zeit opfern. Und es gibt viele Freiwillige, die kommen und mithelfen. Ihr seid also die Freiwilligen für diesen Abend“, erklärt sie. Gesagt, getan: Die drei Kinder machen sich sofort mit Feuereifer an die Arbeit.

Dank des Clips bekommen die Royal-Fans die Stimmen von George, Charlotte und Louis zu hören. Obwohl bei offiziellen Terminen alle Augen auf die drei gerichtet sind, hört man sie in der Öffentlichkeit kaum sprechen. Umso spannender ist dieser ungewöhnlich private Einblick, den das Video gewährt.

Ehrenamtliche Aufgabe: Royal-Kinder sind voller Elan

„Das ist ein großer Kerl“, staunt Nesthäkchen Louis, als er eine riesige King-Kong-Figur aus dem Haufen fischt. Seine Schwester Charlotte betrachtet derweil hochkonzentriert verschiedene Spielsachen, die sie in Tüten packt. An anderer Stelle lacht die junge Prinzessin aus vollem Hals, während sie mit Mama Kate Babykleidung durchgeht. „Das ist walisisch“, ruft sie sichtlich aufgeregt.

Der künftige Thronfolger Prinz George wiederum geht die Aufgabe voller Ernst an. Als ihm seine Mutter erklärt, wie „erfüllend“ es sei, anderen zu helfen, nickt der 10-Jährige überzeugt. Laut einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin wolle George „zurückkommen“, um die Spendenaktion weiter zu unterstützen. Da wird Papa Prinz William (41) sicher stolz sein. Eben erst begeisterten Kate und William mit ihrer Familie auf der neuen Weihnachtsgrußkarte. Verwendete Quellen: Youtube/ The Prince and Princess of Wales