In Stücke gerissen: Giovanni Zarrella wirft Unterhose aus dem Fenster

Giovanni Zarrella wirft Unterhose aus dem Fenster

Autorin Giulia Becker war großer Bro’Sis-Fan. Vor Jahrzehnten war sie die glückliche Empfängerin von Giovanni Zarrellas Unterhose.

Siegen – Giovanni Zarrella (45) gehört noch heute zu den bekanntesten deutschen Künstlern des Musikgeschäfts. Die Hoch-Zeiten seiner Karriere erlebte er aber wohl vor etwa zwei Jahrzehnten, als er als Mitglied der gemischten Band Bro’Sis große Erfolge feierte. Die Fans liefen ihm schreiend hinterher und dazu gehörte auch die heutige Autorin, Musikerin und Moderatorin Giulia Becker (32). Sie gibt jetzt eine pikante Geschichte über den Star preis.

Giovanni Zarella wirft für seine Fans Unterhose aus dem Fenster

Es war vor etwa 20 Jahren, erinnert sich Giulia Becker, als sie gemeinsam mit zahlreichen anderen Fans ein Hotel in Siegen belagerte, in dem sich Giovanni Zarrella und die Band Bro’Sis aufhielten. Und das ganze Geschrei vor den Fenstern stimmte den Sänger offenbar gnädig, denn er tat etwas Verrücktes: Er schmiss den Fans seine Unterhose zu.

Diese skurrile Geschichte teilt Giulia nun im SWR3-Podcast „1 plus 1“ mit Sängerin Lena Meyer-Landrut (32), die es kaum fassen kann. Besonders stolz ist Giulia darauf, dass sie es war, die die Unterhose fing. Aber: „30 bis 40 Jugendliche sind dann auf mich losgegangen und wollten mir die alle aus der Hand reißen.“

Giulia Becker: Giovanni Zarellas Unterhose wird zur Kette

Anstatt sie für sich zu behalten, entschied Giulia sich dann aber, die Unterhose mit einer Schere zu zerschneiden und mit den anderen Fans zu teilen. „Ich habe das genau abgemessen, jeder hat so 3x3 Zentimeter von der Unterhose bekommen. Wie Robin Hood habe ich die Stücke der Unterhose verteilt.“ Lena Meyer-Landrut kann es nicht fassen und antwortet bei dieser Geschichte nur immer wieder mit „Nein“ oder „Hast du nicht“.

Das Andenken an Giovanni Zarrella behielt Giulia danach in allen Ehren. In dem Podcast erzählt sie weiter: „Dann habe ich mir das in so eine kleine Tüte, die man zumachen kann, so eine Zipp-Tüte getan. Das habe ich mir an eine Silberkette gemacht und damit bin ich in die Schule gegangen.“ Ihr damaliges Idol ist heute „The Voice“-Coach. Dort hatte der Musiker aber einen Schreckmoment: Giovanni Zarrella blieb im Aufzug stecken. Verwendete Quellen: SWR3-Podcast „1 plus 1“