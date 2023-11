Erstes Konzert nach Hannelores Tod: Heino bricht in Tränen aus

Am Freitag stand Heino erstmals nach dem Tod seiner Hannelore wieder auf der Bühne. Das Konzert widmete er seiner verstorbenen Frau. Die Tränen konnte der Schlagerstar dabei nicht zurückhalten.

Dresden – Am 8. November verlor Heino (84) seine geliebte Frau Hannelore (†81). Nun wagte sich der Schlagerstar erstmals seit dem Verlust wieder auf die Bühne, denn seine Kirchen-Tournee startete. Wie emotional dieser Abend für ihn war, konnte der Musiker nicht verbergen: Auf der Bühne kamen Heino die Tränen.

Rosen und Porträt: Heino widmet Konzert seiner verstorbenen Hannelore

Heino ahnte bereits, wie schwer das erste Konzert nach Hannelores Tod werden würde und hatte seine Fans um Unterstützung gebeten. Jetzt war es tatsächlich so weit: Am Freitagspätnachmittag (24. November) stand er am in Dresden in der Kreuzkirche vor dem Publikum – und konnte seine Emotionen nicht zurückhalten.

Hannelore war bei dem Auftritt allgegenwärtig: Wie bild.de berichtete, stand neben Heinos Flügel ein Porträt seiner geliebten Partnerin. Für ihre 44 glücklichen Ehejahre platzierte er zudem einen Strauß mit 44 roten Rosen, daneben eine brennende Kerze für seine Hannelore. Mit Leonard Cohens Song „Halleluja“ betrat Heino dann die Bühne.

Als der 84-Jährige das emotionalste Lied des Abends zum Besten gab, übermannten ihn die Emotionen endgültig. Rudolf Schocks „Ach, ich hab‘ in meinem Herzen“ kündigte er an mit den Worten: „Die meisten Menschen glauben, die Seele eines Menschen sitzt im Kopf, aber ich weiß, sie sitzt im Herzen.“ Dabei kamen ihm unter seiner dunklen Brille immer wieder Tränen, die er mit einem Taschentuch wegwischte. Trotz brüchiger Stimme brachte Heino den Song tapfer zu Ende.

„Bricht mir das Herz“: Heino sucht im Publikum weiterhin nach Hannelore

Schon vorab hatte Heino erzählt, das Konzert seiner Hannelore zu widmen. Nach dem Auftritt gestand er dann, wie schwer es tatsächlich war. „Ich suche in der ersten Reihe immer nach Hannelore, weil sie da bei allen meinen Konzerten saß. Und dann finde ich sie nicht und mir wird bewusst, dass sie dort nie mehr sitzen wird. Das bricht mir das Herz.“

Trotz der emotionalen Herausforderung will Heino aber auch die weiteren 15 Tour-Termine spielen. „Es ist die beste Möglichkeit, meiner Hannelore für das Glück meines Lebens zu danken“, ist sich der Sänger sicher. Auch im Netz nahm Heino bereits emotional Abschied von seiner Hannelore. Verwendete Quellen: bild.de