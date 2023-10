„Ich verwese“: So fühlt sich Ina Müller mit Ende 50

Teilen

Entertainerin Ina Müller spricht in einem neuen Interview über das Älterwerden und das Leben auf dem Land – das nicht zu ihren Zukunftsplänen gehört.

Hamburg – Ina Müller (58) nimmt kein Blatt vor den Mund – weder als Gastgeberin des ARD-Kneipentalks „Inas Nacht“ noch im Interview in der ARD-Show „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“. In dem Format spricht sie über das Älterwerden und punktet mit einer erfrischenden Sicht auf das Thema.

Im Alter: Plant Ina Müller einen Rückzug aus der Öffentlichkeit?

„Ich verwese als Frau in der Öffentlichkeit vor der Kamera“, stellt Ina Müller in dem Gespräch fest. Dennoch weiß sie auch, man dürfe nicht mehr so streng mit sich sein. „Ich bin jetzt Ende 50, da kann man einmal froh sei, dass man noch nicht gestorben ist“, fügt sie lachend hinzu.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Ein Rückzug aus der Öffentlichkeit kommt für die quirlige Hamburgerin nicht infrage. Und schon gar nicht würde sie zurück aufs Land ziehen wollen, wo sie ihre Kindheit verbracht hat. „Mein Problem mit dem Dorf ist überwiegend, dass es mir zu ruhig und dadurch zu gruselig ist“, gibt Ina Müller zu. Außerdem sei man auf dem Land ohne Mann, Kinder und Hunde „die Übriggebliebene, die, die keinen abgekriegt hat“.

Ina Müller hadert nicht mit ihrem Beziehungsstatus

Generell bereite das Single-Leben der Entertainerin aber keine Sorgen. Sie und ihr ehemaliger Lebensgefährte, Musiker Johannes Oerding (41), hatten im Mai dieses Jahres nach 13 Beziehungsjahren ihre Trennung bekannt gegeben. „Ich finde es viel schwieriger, es mit jemandem auszuhalten“, sagt sie und fügt hinzu: „Zusammen wohnen war ja noch nie mein Ding. Das hab ich einfach nie hingekriegt in meinem Leben.“ Ihr Erfolgsrezept für eine lange Liebe lautete „getrennte Wohnungen“.

Ina Müller hat in einem Interview über das Älterwerden gesprochen: Wird sie sich mit der Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen? © IMAGO / Future Image

Ina Müllers Ex-Partner hat nach der Trennung eine Entscheidung gefasst: Johannes Oerding gönnt sich erstmal eine Auszeit von der Musik. Verwendete Quellen: ARD/Kurzstrecke mit Pierre M. Krause