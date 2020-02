Sie gilt als „schönstes Mädchen der Welt“: Psychologin warnt vor den Folgen

Sie ist das neue „schönste Mädchen der Welt“: Alina Yakupova. Das Model aus Moskau hat schon über 46.000 Follower auf Instagram, eine Psychologin schlägt Alarm.

Moskau - 127 Millionen Follower: In dieser Gewichtsklasse bewegt sich Justin Bieber bei Instagram. Von Donnerstag auf Freitag ging sein neues Album „Changes“ viral, was den Fans sicherlich gefallen haben dürfte. Unter diesen zahlreichen Anhängern befindet sich offenbar ein ganz spezielles Model. Wieso speziell? Nun, sie ist erst sechs Jahre alt und wird als „schönstes Mädchen der Welt“ bezeichnet.

Alina Yakupova kommt aus Moskau, hat schon über 46.000 Follower auf Instagram und hört: Justin Bieber. Auf dem Laufsteg ist die Sechsjährige längst selbst ein Star. Schon im zarten Alter von vier Jahren erfolgte der Gang vor die Kamera. Grund genug für eine Psychologin, Alarm zu schlagen.

Mit vier Jahren Model: Alina Yakupova ist bei Instagram ein Star

In Zeiten von Social Media heißt Alina Yakupovas wohl wichtigste Bühne Instagram. So sieht man sie unter anderem in einem Video auf dem „Red Square“ in Moskau tanzen, im Hintergrund läuft „Yummy“ von Justin Bieber. Es ist nur eines von weit über 300 Videos und Fotos, die auf dem Instagram-Profil der Sechsjährigen zu sehen sind. Die kleine Russin modelt für bekannte Marken wie Monnalisa Kids, Yudashkin Kids oder Gloria Jeans und steht bei der Modelagentur „President Kids“ unter Vertrag.

Laut der Beschreibung ihres Instagram-Profils wird der Account von Alinas Mutter betreut, laut selbigem trägt Alina Yakupova den Titel „schönstes Mädchen der Welt“. Die Bilder geben Einblick in das Modelleben der Sechsjährigen, viele Kommentare gehen in die Richtung „wunderschön“, „bezaubernd“ oder „atemberaubend“.

Alina Yakupova ist das nächste Supermodel - auch Thylane Blondeau trug einst den Titel

Ähnliches hatte auch Thylane Blondeau zu hören bekommen. Sie wurde einst ebenfalls als „schönstes Mädchen der Welt“ betitelt, war sogar für den im Jahr 2019 verstorbenen deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld auf dem Laufsteg zu sehen. Mittlerweile ist sie 18 Jahre alt und ließ ihre Fans bei Instagram mit einer Ankündigung ausrasten.

Und doch muss die Frage erlaubt sein: Kann das frühe Modeldasein für so junge Mädchen überhaupt gesund sein?

Model Alina Yakupova: Psychologin warnt vor verheerenden Folgen

Denn wo bleibt die Kindheit, wenn ein sechsjähriges Mädchen dem hohen Druck der Modelbranche gerecht werden muss? Kritik hagelt es unter anderem von der Diplom-Psychologin Sabine Werner-Kopsch. Gegenüber RTL erklärte sie: „Wenn für ein Kind mit vier Jahren eine Model-Karriere gestartet wird, ist es natürlich vorbei mit der kindgerechten Entwicklung und der Leichtigkeit einer Kindheit. Das Kind hat dann für die gewünschten Zwecke zur Verfügung zu stehen und nur wenig Zeit für sich und die normale Tätigkeit eines Kindes: Das Spielen.“

Stattdessen gehe es vor allem um Leistungsdruck und Stress. Zudem bestünden gesundheitliche Risiken. Werner-Kopsch warnt vor Ängsten, Burn-out und sogar Depressionen: „Auch Essstörungen gehören zu den großen Gefahren, die in diesem Umfeld besonders zu finden sind.“ Dennoch müsse der Einzelfall betrachtet werden, „da es immer wieder auch Ausnahmen im Umgang mit Erlebnissen gibt“.

Star bei Instagram und auf dem Laufsteg: Model Alina Yakupova „zielstrebig“

Derweil wird Alina Yakupova eine knallharte Zielstrebigkeit bescheinigt. So heißt es vonseiten des „President Kids“-Management über ihr Supermodel: „Alina ist nicht nur so erfolgreich, weil sie schön ist. Sie ist auch zielstrebig und entwickelt sich trotz ihres jungen Alters stetig weiter.“ Ob sich für Alina da auch genügend Zeit zum simplen Spielen mit ihren Freundinnen findet?

