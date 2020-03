Helene Fischer: Bikini-Bild fällt Instagram-Usern auf - „Wie gut ist das bitte gemacht?“

Diverse Helene-Fischer-Fans stoßen dieser Tage auf ein Bikini-Foto bei Instagram, das für Verwirrung sorgt. Und für Begeisterung.

Allerdings: Es ist nur eine Montage. Wenn auch eine außerordentlich gut gemachte.

München - Moment mal, was ist das denn? So manchem Helene-Fischer*-Fan dürfte derzeit der Daumen abrupt stoppen, wenn er bei Instagram über die gesammelten Fotos mit dem Hashtag #helenefischer wischt. Denn eine Helene-Fischer-Fanseite mit dem blumigen Namen helenefischersfischi und immerhin gut 2.000 Fans hat ein Foto gepostet, wie man es nicht alle Tage zu sehen kriegt: Helene Fischer im Bikini!

Die Schlager-Queen ist zwar wirklich kein Kind von Traurigkeit, was das Offenlegen von Haut angeht. Ihre Bühnen-Outfits* enthalten meist kein Gramm Textil zu viel. Aber das ist Teil ihrer Shows. Im Bikini zeigt sich Helene Fischer hingegen üblicherweise nicht. Ihrem Thomas Seitel* vielleicht schon. Nicht aber der Öffentlichkeit.

Helene Fischer: Bikini-Foto ist nur eine Montage

Die Enttäuschung folgt leider auf dem Fuße: Es handelt sich um eine Fotomontage!

Es ist allerdings eine, die erstens sehr gelungen ist. Und zweitens bei den Fans nicht nur für Irritationen sorgte, sondern (anders als diese üble Beleidigung) auch Begeisterung hervorruft. „Das sieht mal mega echt aus“, schreibt ein Fan. „Krass sieht das echt aus“ ein weiterer. „Haha geil“ ebenso.

Helene Fischer: Bikini-Fake begeistert Fans

Anders als so manche andere, teils schmuddeligere Montage, die laut tz.de* durchs Netz geistert, ist dieser kunstvolle Fake bei den Helene-Fischer-Anhängern offenbar sehr willkommen. „Sehr schön und sehr sexy“ und „Ist das echt ehhh hoooouly wie gut ist das bitte gemacht“, jauchzen sie. „Echt“, wenn auch bewusst nicht ganz so gut gemacht, sah auch ein anderer Fake auf Instagram aus. Ein Influencerin legte bewusst ihr Follower mit Fake-Bali-Fotos von Ikea rein.

Alle, die nicht genug Fantasie aufbringen, haben nun eine grobe Vorstellung davon, wie Helene Fischer, die ein Dorf in Ausnahmezustand versetzt, im Bikini ausschaut.

lsl.

