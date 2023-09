„Kann es kaum erwarten“: Meghan Markle will ihre Kinder nach Deutschland mitnehmen

Von: Annemarie Göbbel

Endlich wieder mit Prinz Harry vereint, hält Meghan Markle ihre Antrittsrede bei der „Family & Friends“-Party in Düsseldorf und findet genau die richtigen Worte.

Düsseldorf – Gegen 16.00 Uhr war Meghan Markle (42) von L.A. kommend laut Bild.de am Düsseldorfer Flughafen gelandet. Durch einen VIP-Ausgang verließ die Herzogin das Gebäude, um in einen großen schwarzen SUV zu steigen, der sie mutmaßlich erst mal ins Hotel brachte. Laut Informationen der Boulevard-Zeitung sollen sie und ihr Ehemann Prinz Harry (38) im „Hyatt“-Hotel am Medienhafen untergebracht sein. Die Invictus Games sind seit dem 9. September in vollem Gange und so warteten der Prinz und Fans voller Ungeduld auf den ersten Auftritt der Herzogin von Sussex.

Meghan bedankt sich beim Publikum: „Kann es kaum erwarten, die Kinder mitzubringen“

Der ließ nicht lange auf sich warten. Noch am selben Abend gab Meghan ihr Debüt auf der „Family & Friends“-Party an der Seite Prinz Harrys und überraschte alle mit ihrer herzlichen Rede, bei der sie auch ihre Kinder Archie (4) und Lilibet (2) erwähnte. „Es ist etwas ganz Besonderes, hier zu sein, und es tut mir so leid, dass ich ein wenig zu spät zur Party gekommen bin“, griff Meghan gleich zu Anfang den Punkt auf, der für die meisten Fragezeichen gesorgt hatte. Die getrennte Anreise des Herzogspaares hatte die Gerüchteküche befeuert, die das Scheitern der Sussex-Ehe vorhersehen will.

Sie habe noch ein wenig Zeit mit ihren Kleinen verbracht, erklärte Meghan weiter: „Ich habe Milchshakes geholt, die Kinder in den Kindergarten gebracht und bin dann erst vor ein paar Stunden gelandet“, witzelte sie und spielte damit auf die Pressebilder des Vortages an, die die Herzogin am Steuer am Drive-In-Schalter einer Fastfood-Kette zeigten. Es folgten Worte des Dankes und der Begeisterung für Harrys Projekt, das die Herzogin immer unterstützt hat. Dass auch sie für die Sache brennt, zeigte sich an ihrem letzten Satz: „Wir wünschen euch viel Spaß, wir feuern euch an und wir können es kaum erwarten, unsere Kinder mitzubringen, damit sie auch erleben können, wie toll das ist“, sagte sie abschließend. „Vielen, vielen Dank, Leute.“

Die Invictus Games Die Invictus Games wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen, um „Erholung durch Sport, E-Sport und abenteuerliche Herausforderungen“ zu fördern, heißt es auf der Website. Bei den Spielen in Düsseldorf werden 21 Nationen in zehn Sportarten und mehr als 1.500 Freiwillige vertreten sein. Die Abschlusszeremonie findet am 16. September statt, nur einen Tag nach Harrys Geburtstag, weshalb Meghan Markle und Prinz Harry vermutlich in Deutschland feiern werden: „Die Spiele fallen auch mit Harrys 39. Geburtstag zusammen, sodass sie sich zweifellos Zeit für gemeinsame Feierlichkeiten nehmen können“, sagte die Star-Expertin Mayah Riaz im Mirror.

Meghans Rede begeistert die „Family & Friends“-Zuschauer in Düsseldorf

„Ich höre, dass die Woche bisher gut begonnen hat – stimmt das?“, Meghans Antrittsrede bei den Invictus Games wurde mit dem Jubel der Zuschauer bedacht (Fotomontage). © Bruce Adams/Daily Mail/dpa

Statt ihrer sonst bevorzugten Highclass-Designerklamotten hatte sich Meghan ganz bescheiden, für einen hübschen Shirtdress von Banana Republic (für derzeit 65,17 Euro im Online-Shop) entschieden, der Ledergürtel von Bottega Veneta war ein Model aus der vergangenen Saison. Erstens kann die Herzogin jetzt noch nachlegen und zweitens könnte ihr nach den Invictus Games in Den Haag missfallen haben, dass es in der Presse hauptsächlich um ihr überteuertes Styling gegangen war. Laut Page Six war das weiße Designer-Ensemble der teuerste Look des ganzen Jahres 2022. Das maßgeschneiderte Outfit der Mailänder Luxusmarke Valentino soll alleine fast 2.500 Euro gekostet haben – die goldene Cartier-Halskette zusätzlich deftige 13.500 Euro.

So oder so war Meghan der Jubel sicher. Da machte es auch nichts, dass für die Aquazurra-Pumps an den Füßen der Herzogin satte 715 Euro hingeblättert werden müssen. Nach einem 12-Stunden-Flug wollen die meisten lieber die Füße hochlegen, statt sich auf zehn Zentimetern Absatz einer erwartungsvollen Menge zu präsentieren. Meghan wird sich in den nächsten Tagen mit einigen der eingeladenen Schulkinder treffen und beim nigerianischen Team vorbeischauen. Prinz Harry hatte in seiner Antrittsrede verraten, dass Meghan ein Fan des Teams ist. Der Moderations-Part Meghans bei der Abschlussfeier wird aber weiter durch Moderator Steven Gätjen (50) ersetzt.