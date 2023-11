„Ab ins Heimatland“: Carsten Maschmeyer möchte Israel-Hasser aus Deutschland werfen

Von: Jonas Erbas

Weil der Krieg in Israel auch hierzulande Antisemitismus befeuert, bezieht „Höhle der Löwen“-Star Carsten Maschmeyer deutlich Stellung – und spricht sich für ein härteres Durchgreifen aus.

Berlin – Seitdem die radikal-islamistische Hamas mit ihrem Überraschungsangriff am 7. Oktober Israel den Krieg erklärt hat, schreitet die Eskalation in Nahost unaufhaltsam voran. Der blutige Konflikt sorgt auch hierzulande für erschreckende Szenen: Bei pro-palästinensischen Demonstrationen wird teilweise auch immer wieder Antisemitismus ebenso offen wie unverhohlen zur Schau gestellt. Für „Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer (64) ist deswegen klar: Die Bundesregierung muss entschiedener reagieren.

Carsten Maschmeyer erschüttert: „Höhle der Löwen“-Star fordert härtere Strafen für Antisemiten

Nachdem bereits Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (54) jüngst eine deutliche Antisemitismus-Warnung ausgesprochen hat, zieht der Finanzunternehmer gleichermaßen entschieden nach: Dass bei Veranstaltungen mitten in Berlin „die Auslöschung Israels“ angepriesen werde, sei „eine Schande“, zitiert bild.de Carsten Maschmeyer. Der prangert offen an: „Jüdinnen und Juden fürchten sich, in Synagogen zu gehen, jüdische Kindergärten und Schulen aufzusuchen oder auch nur in einem Taxi zu fahren – aus Angst, angegriffen oder sogar getötet zu werden.“

Bei einer Demonstration in Essen wurde jüngst gar die Errichtung eines Kalifats gefordert – der Unternehmer ist erschüttert: „Solche Demonstrationen und solche Demonstranten haben bei uns, auch angesichts unserer besonderen Geschichte, überhaupt nichts zu suchen.“ Der 64-Jährige spricht sich für deswegen härtere Konsequenzen für Israel-Feinde aus: „Wer von deutschem Boden aus gegen Israel hetzt, hat sein Gastrecht verwirkt. Für diese Menschen gibt es nur eins: Ab ins Heimatland!“

Nach Anti-Israel-Demos: Carsten Maschmeyer kritisiert „Versagen der Migrationspolitik“

Verantwortlich für derart undemokratische Zustände sei „das komplette Versagen der Migrationspolitik“, so Maschmeyer weiter. „Deutschlands historische Verantwortung gegenüber Jüdinnen und Juden“ müsse gewahrt werden, gegenteiliges Verhalten gehöre dahingegen „ohne Ausnahme“ entsprechend hart bestraft: „Wer nach Deutschland einwandert oder flüchtet und hier seinen Antisemitismus und Israelhass auslebt, muss in den nächsten Flieger Richtung Heimat.“ Dass es sich bei den antisemitischen Demonstranten ausschließlich um Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft handelt, ist allerdings nicht bewiesen – und dementsprechend anzuzweifeln.

Dass Antisemitismus auf Demonstrationen teils offen ausgelebt wird, entrüstet Carsten Maschmeyer zutiefst – er fordert härtere Konsequenzen für all jene, deren Verhalten nicht mit Deutschlands Grundwerten vereinbar ist © Future Image/Funke Foto Services/Imago

Die Gesellschaft müsse umso mehr „deutlich machen, dass Hass auf Juden keinerlei Toleranz in Deutschland“ habe: „Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt den Israel-Hassern und auch der Politik deutlich machen: Antisemiten dürfen in Deutschland nie wieder ungestört wüten“, appelliert der Ehemann von Veronica Ferres (58) eindringlich. Die Kult-Schauspielerin selbst brillierte jüngst in einer „Tatort“-Rolle, die einer berühmten Verbrecherin nachempfunden war. Verwendete Quellen: bild.de