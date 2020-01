Drama um Jan Fedder (†): Hamburger Polizei ehrt Fernsehkommissar mit besonderer Aktion

Nicht nur Fans des „Großstadtreviers“ trauern: Jan Fedder ist tot. Der Schauspieler war vor allem in seiner legendären Rolle als TV-Polizist Dirk Matthies bekannt.

Update vom 3. Januar 2020: Am Montag starb der bekannte Hamburger Schauspieler Jan Fedder im Alter von 64 Jahren. Fünf Tage danach ehrt die Polizei in Hamburg den verstorbenen Schauspieler mit einem Kondolenzbuch. In dieses können sich Fans des Fernsehkommissars aus dem „Großstadtrevier“ eintragen um Fedder die letzte Ehre zu erweisen.

Am Samstag, den 4. Januar ab 13.00 Uhr liegt das Kondolenzbuch auf der Davidwache in St. Pauli aus. Als Erstes wollen sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Polizeipräsident Ralf Martin Mayer in das Buch eintragen, danach steht es der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Trauerfeier für Fedder erfolgt dann am 14. Januar im Hamburger Michel.

Unser Ehrenkommissar #JanFedder ist am Montag verstorben.

Ab morgen, 13 Uhr, wird bis zur Trauerfeier am 14. Januar ein Kondolenzbuch an der Davidwache ausliegen:https://t.co/d0Neon836Q pic.twitter.com/FtQzl0OyoM — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) January 3, 2020

Update vom 2. Januar 2020: Nach dem plötzlichen Tod von Jan Fedder kommt nun heraus, warum der beliebte Schauspieler alleine sterben musste. Seine geliebte Ehefrau Marion war im Urlaub in Spanien.

Wie die Bild erfahren hat, verbrachten die beiden häufig die Feiertage getrennt - sie im warmen Süden, er daheim auf dem Kiez in St. Pauli. Die 53-Jährige versuchte ihren Mann telefonisch zu erreichen. Weil das nicht gelang, machte sie sich Sorgen. Sie rief einen Freund an, der einen Wohnungsschlüssel hat. Der fuhr sofort hin und fand Fedder leblos im Bett vor. Er alarmierte die Rettungssanitäter - doch jede Hilfe kam zu spät.

Hamburger trauern um ihren "echten Jung" und sagen "tschüss"

Von Jan Fedders überraschenden Tod ist ganz Deutschland berührt - besonders ergriffen sind die Hamburger: Auf den Stufen des jahrzehntelangen und mittlerweile ehemaligen Drehorts des ARD-„Großstadtreviers“, in Hamburg-Altona, sind Dutzende Kerzen, Blumen und Kondolenzschreiben zu finden. Auf den Trauerkarten ist etwa zu lesen: „Warum gehst du so früh?“, „Hamburg wird dich vermissen“ oder „Ein echter Hamburger Jung ist gegangen. Tschüss Jan ...“

+ Hamburger nehmen Abschied von TV-Star Jan Fedder, mit Blumen, Kerzen und Kondolenz-Schreiben vor dem ehemaligen Drehort des Großstadtreviers, in Hamburg-Altona. © Ippen Digital/Jó Alsterburg

Jan Fedder: In einem TV-Interview verriet er düstere Gedanken und sprach über den Tod

Update vom 1. Januar 2020: In einem TV-Interview 2018 sprach Schauspieler Jan Fedder mit Reinhold Beckmann über dunkle Gedanken während seiner langen Strahlentherapie wegen eines Mundhöhlen-Karzinoms. Auch ein Drittel seiner Zunge musste ihm entfernt werden. „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich überhaupt keine Kraft mehr hatte. Ich konnte nicht einmal mehr den Telefonhörer abnehmen", sagte Fedder in der Sendung.

Sogar Suizidgedanken habe er gehabt: "Wenn alles Scheiße ist, fragt man sich, wozu das alles noch und ob man das Leben beenden sollte." Die Liebe zu seiner Ehefrau Marion und die Verantwortung gegenüber dem Publikum ließen ihn jedoch diese schwere Zeit durchhalten.

Auch über den Tod sprach Fedder in dem Interview. Er wolle, „dass es schnell geht“, sagte der Schauspieler.

Zu Ehren von Jan Fedder: ARD ändert Programm am Neujahrstag nach Todesfall

Update vom 31. Dezember, 14.35 Uhr: Das Erste ehrt den mit 64 Jahren gestorbenen Schauspieler Jan Fedder an diesem Mittwoch mit zwei Sendungen und ändert dafür das Programm. Das Porträt „Jan Fedder - mit Ecken, Kanten und ganz viel Herz“ (17.45 Uhr) zeichnet in Interviews und Reportage-Szenen Stationen aus dem Leben des Schauspielers nach. Um 18.30 Uhr zeigt das Erste zudem den Film „Der Mann im Strom“ aus dem Jahr 2006 mit Fedder in der Hauptrolle.

„Er war eine Identifikationsfigur, bodenständig und direkt, mit Herz und Schnauze, wie es heute im Fernsehen nur noch wenige gibt“, sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres über Fedder. „In Hamburg sagt man „Tschüss“ - für uns, lieber Jan, bleibst Du unvergessen!“

Jan Fedder (†64): Hier wurde um 18.47 Uhr die Leiche des TV-Stars entdeckt

Update vom 31. Dezember, 8.51 Uhr: Am Montagabend ist die Leiche von Jan Fedder in seiner Hamburger Wohnung entdeckt worden. Das geht aus den Äußerungen der Polizei hervor. „Um 18.47 ist der Hamburger Ehrenkommissar Jan Fedder tot in seiner Wohnung gefunden worden“, teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend mit.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher wurde in einer Mitteilung des Senats am Montagabend zitiert: „Traurige Nachricht zum Jahresende: Ein Hamburger Original ist gestorben.“

Auf der Facebook-Seite vom „Großstadtrevier“ hieß es: „Wir denken mit großer Traurigkeit, aber auch voller Stolz an die Zeit zurück, die wir mit Jan teilen durften, in der wir mit ihm gelacht, geweint, gescherzt, gekämpft und hart an jeder einzelnen Folge des Großstadtreviers gearbeitet haben. Wir hoffen, dass all diese schönen Erinnerungen auch Jan zuletzt getragen haben. Und wir wissen, dass sie uns in der nun kommenden Zeit der großen Trauer etwas Trost spenden werden.“

Auch der Fußballverein FC St. Pauli bekundete auf Twitter seine Trauer: „St. Pauli war seine Heimat. Nun sagt er für immer „Tschüß“. Ruhe in Frieden, Jan Fedder.“ Der Moderator Micky Beisenherz schrieb: „64. Ein bisschen früh für eine Versetzung in ein anderes Revier. Traurig. Danke für die gute Zeit.“ Noch am Abend wurden mehrere Kerzen vor Fedders Wohnung im Stadtteil St. Pauli abgestellt.

+ Fans stellten Kerzen vor Jan Fedders Wohnung ab. © dpa / Jonas Walzberg

TV-Star Jan Fedder mit 64 Jahren verstorben - Zeitung berichtet über Todesursache

Unser Artikel vom 30. Dezember 2019:

Hamburg - Er durfte den bevorstehenden Jahreswechsel nicht mehr erleben: Schauspieler und TV-Legende Jan Fedder ist tot. Mit seiner Rolle als etwas wenig barscher, aber dennoch liebenswerter Polizist Dirk Matthies im „Großstadtrevier“ hatte er sich über viele Jahre in die Herzen der Zuschauer gespielt. Nun trauern nicht nur die zahlreichen Fans der beliebten ARD-Serie um den Star.

Jan Fedder hat den Kampf gegen den Krebs verloren

Fedder erlag am Abend des 30. Dezembers seiner schweren Krebserkrankung, wie die Bild-Zeitung berichtet. Es habe einen Einsatz in Fedders Wohnung gegeben. Der Serien-Star wurde 64 Jahre alt.

Jan Fedder trotzte seiner Krankheit lange Zeit

Jan Fedder litt seit mehreren Jahren an mehreren gesundheitlichen Problemen, von denen er sich trotzdem nicht in die Knie zwingen lassen wollte. So wurde er zwischenzeitlich zwar wegen seiner Krebstherapie oder einer Blutvergiftung zu Drehpausen gezwungen, kehrte allerdings stets wieder zurück vor die Kamera.

„Ich bin ein altes Zirkuspferd“, zitiert die Deutsche Presseagentur den Darsteller: „Ich kann zwar nicht mehr so hoch springen, aber im Kreis laufen kann ich immer noch“, soll er einst gesagt haben. So stand Fedder im Laufe seiner Karriere für zahlreiche Produktionen für Film und Fernsehen vor der Kamera.

Video: Jan Fedder war einer der dienstälteste Fernsehpolizisten in Deutschland

„Großstadtrevier“ und unzählige andere Produktionen: Fedder glänzte im TV und auf der Leinwand

Die erste große Rolle, in der Jan Fedder zu sehen war, erhielt er 1981 im Kinoklassiker „Das Boot“, wobei er daraufhin hauptsächlich in TV-Produktionen spielte. Kult wurden vor allem die Serien „Neues aus Büttenwarder“ oder das „Großstadtrevier“, wo Jan Fedder in zahlreichen Folgen zu sehen war. 2013 feierte das Filmfest Hamburg das 45. Bühnenjubiläum Fedders, der bereits als 13-jähriger Junge zum ersten Mal vor der Kamera gestanden hatte.

Weggefährten und Fans trauern um Jan Fedder

Nach dem Tod von Jan Fedder trauern sowohl Fans als auch seine einstigen Weggefährten um den beliebten Schauspieler. So zeigt sich auch NDR-Intendant Lutz Marmor betroffen über die Meldung. „Ich bin traurig“, ließ er in einer Mitteilung seines Senders verlauten, denn auch der NDR habe Fedder viel zu verdanken: „Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihn geliebt. Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers hinterlässt eine große Lücke.“

Wie groß diese Lücke tatsächlich ist, wird auch an den zahlreichen User-Kommentaren auf Social Media klar. Unter verschiedene Abschieds-Posts des NDR auf Facebook oder Twitter schreiben die Fans beispielsweise: „Ein ganz Großer ist gegangen“ und „Wir Hamburger werden diesen ehrlichen Jung mit Ecken und Kanten vermissen. Ab heute wird ,Platt‘ eingeführt im Himmelreich und ein bissel Büttenwarder mit einem Hauch Großstadtrevier“. Weiter heißt es, „er war ein hervorragender Schauspieler. Schade, dass er so früh gehen musste“ und „Ruhe in Frieden, Jan“.

Jan Fedder ("Großstadtrevier") ist im Alter von 64 Jahren gestorben Alle Infos: https://t.co/nCQR0qv8gl pic.twitter.com/nXJT54ukAu — NDR.de (@ndr) 30. Dezember 2019

