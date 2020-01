Liebes-Überraschung bei Boateng: Kaum verliebt und schon verlobt?

Der Fußballstar Jerome Boateng turtelt seit neuestem mit einer einstigen GNTM-Finalistin. Und die trägt jetzt einen verdächtig großen Klunker am Ringfinger.

Bayern-Star Jerome Boateng wurde turtelnd mit Ex-GNTM-Finalistin Kasia Lenhardt gesichtet

wurde turtelnd mit Ex-GNTM-Finalistin gesichtet Die 24-Jährige postete sogar ein Pärchen-Bild

Jetzt zeigt sich der TV-Star mit riesigem Klunker - gibt es eine Verlobung?

Das erste gemeinsame Bild gab es an Silvester. Strahlend glücklich sehen die beiden miteinander aus - der Bayern-Star Jerome Boateng (31) und die ehemalige GNTM-Finalistin Kasia Lenhardt (24). Die gebürtige Polin hatte es bei „Germany‘s Next Topmodel“ 2012 bis ins Finale geschafft - Siegerin wurde damals aber Luisa Hartema. Neben das Foto, das in Dubai aufgenommen wurde, postete die 24-Jährige eine eindeutige Botschaft: ein schlichtes, rotes Herz.

Jerome Boateng und Kasia Lenhardt: Jetzt schon verlobt?

Das polnische Model ist auch abseits von GNTM und Model-Mama Heidi erfolgreich: Auf Instagram kann Kasia mit über 64.000 Followern bereits als Influencerin gelten. Außerdem ist sie bereits eine junge Mutter: „Mama von Noan“ steht in ihrer Biografie. Das scheint den 31-jährigen Fußballer nicht abzuschrecken - schließlich ist er selbst schon dreifacher Vater. Wird aus dem frisch verliebten Paar schon bald eine große Patchwork-Familie?

Ein verdächtiges Bild scheint darauf hinzudeuten: Kürzlich postete die dunkelhaarige Schönheit ein Bild auf Instagram, auf dem sie außer einem Bademantel nur einen prachtvollen Ring an ihrem Ringfinger trägt - der verdächtig nach Verlobungsring aussieht. „You didn‘t get the invite“ schreibt sie dazu. Meint sie damit vielleicht die Einladung zur Hochzeit?

Jerome Boateng und Kasia Lenhardt: Hielten die beiden eine Verlobung geheim?

Einziger Zweifel: Bereits Mitte September gab es ein Bild, auf dem offenbar derselbe Ring zu sehen ist. Sind Jerome Boateng und Kasia Lenhardt bereits seit September verlobt - und haben es geschafft ihre Beziehung vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen?

Fans sind begeistert von der Schönheit des Models - wirklich wundern könnte man sich also nicht, wenn Boateng das alles schnell unter Dach und Fach bringen wollte. Mit Sicherheit ist der Bayern-Star nicht als Einziger von der hübsche Polin verzaubert. Ein User kommentiert auch direkt die passende Zeile aus Beyoncés Song „Single Ladies“: „If you like it, then you shoulda put a ring on it“ (Frei übersetzt: „Wenn du mich magst, hättest du mich heiraten sollen“ - Ein Aufruf an alle Frauen, sich von ihren Männern zu trennen, wenn diese ihnen keinen Heiratsantrag machen). Ob Boateng diesen Rat beherzigt hat?

Um Jerome Boateng ranken sich zudem aktuell Wechsel-Gerüchte. Verlässt Boateng den FC Bayern?

lr

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram @kasia_lenhardt