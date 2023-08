Nach Diskussion um Po-Foto am Strand: Jetzt spricht Nina Bott

Von: Elena Rothammer

Nina Bott postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie am Strand ihren Hintern präsentierte. Von ihren Fans gab es daraufhin Kritik. Gegenüber IPPEN.MEDIA bezog der GZSZ-Star Stellung dazu.

Ägypten – Nina Bott (45) gewährt ihren Instagram-Followern immer wieder Einblicke in ihren Alltag als vierfache Mama. Derzeit urlaubt der GZSZ-Star in Ägypten und lässt ihre Community auch daran teilhaben. Ein freizügiges Foto sorgte nun aber für reichlich Diskussionen. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA erzählte Nina Bott, was sie davon hält.

„Jede(r) so wie er mag“: Nina Bott verteidigt ihre Po-Fotos

Die Aufregung um ihr Po-Foto kann die 45-Jährige gar nicht verstehen. „Ich, und so auch über 99 Prozent meiner Follower, finden einen Badeanzug am Strand und auch Fotos davon total normal und unaufgeregt. Jede(r) so wie er mag!“, meinte die Moderatorin und merkte an: „Einige Menschen sind einfach vielleicht aufgrund ihrer Erziehung oder Kultur da weniger entspannt, und das ist ja auch total ok!“

Tatsächlich erhält Nina Bott in der Kommentarspalte ihrer Beiträge auch reichlich Zuspruch. „Auch Mamas dürfen sich sexy zeigen und sie sieht toll aus“ und „Wieso soll/darf eine Frau, die mittlerweile vierfache Mutter ist, nicht mit Stolz ihren Körper zeigen? Es ist kein obszönes oder arg freizügiges Bild, es ist ein normales, schönes und ein stolz vermittelndes Bild“, nahmen einige User sie in Schutz.

Ihren Job und das Familienleben unter einen Hut zu bekommen, ist für die Schauspielerin aber alles andere als einfach. Wie sie trotzdem alles gleichzeitig schaffen kann, verriet Nina Bott im Netz. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Nina Bott; Instagram / ninabott