Er wollte es genau so: Details zu Trauerfeier für Joseph Hannesschläger bekannt

Der Münchner Schauspieler Joseph Hannesschläger ist an einer Krebserkrankung gestorben. Seine Trauerfeier am Ostfriedhof findet öffentlich statt.

Der Münchner Schauspieler Joseph Hannesschläger ist am 20. Januar 2020 verstorben.

Er plante seine eigene Trauerfeier, die öffentlich stattfindet, selbst.

Dabei verzichtet er auf Glanz und Glamour und lässt die Trauergäste lieber für den guten Zweck spenden.

München - Schauspieler Joseph Hannesschläger wird auf dem Ostfriedhof seine letzte Ruhe finden. Am Montag, 27. Januar, ist eine öffentliche Trauerfeier geplant.

Joseph Hannesschläger wollte eine öffentliche Trauerfeier

Er hat gekämpft – tapfer, mit all seiner Kraft. Doch am Ende verlor Joseph Hannesschläger (57) den Kampf gegen den Krebs. Am Montagmorgen starb der „Rosenheim-Cop“ im Hospiz der Barmherzigen Brüder. Am kommenden Montag ist eine öffentliche Trauerfeier auf dem Ostfriedhof geplant – genau so, wie sich der Schauspieler zu Lebzeiten seinen Abschied gewünscht hat.

Liebevolle Worte, ein Kondolenzbuch und ganz viel Musik: Es soll ein rührendes Servus werden. Dass die Trauerfeier im Beisein der Öffentlichkeit stattfindet, war eine bewusste Entscheidung. Eine, die Joseph Hannesschläger selbst getroffen hat. Der Rosenheim-Cop war ein Mann des Volkes, einer, der die Nähe seiner Fans genossen, womöglich sogar wie die Luft zum Atmen gebraucht hat. Vor wenigen Wochen noch stand Joseph Hannesschläger gemeinsam mit seiner Kollegin Michaela May (67) vor der Kamera. Die Münchnerin erinnert sich „an einen Entertainer durch und durch“. Joseph Hannesschläger sei eine schillernde Persönlichkeit gewesen, so May, „ein Mann, der durch sein Wirken bestimmt noch lange glänzen wird“.

Danke für die Liebe Erinnerung

Rosenheim Cop Joseph Hannesschläger.

Du wirst immer im Herzen bleiben. pic.twitter.com/WLz3hjBgF7 — Elias (@eliasstaerz) January 20, 2020

Keine Blumenkränze: Hannesschläger wollte lieber, Spenden für den guten Zweck

Dabei lagen dem Schauspieler Glanz und Glamour immer fern. Und so bestimmte er vor seinem Tod, dass bei seinem Abschied auf Blumenkränze verzichtet werden soll. Stattdessen gibt es ein Spendenkonto zugunsten des Mukoviszidose e.V. (Spenden auf das Konto der Kölner Sozialbank; IBAN DE 59 3702 0500 0007 0888 00, Stichwort Hannesschläger).

Am Montag sind alle Münchner ab 12.45 Uhr eingeladen, sich in der Aussegnungshalle an der St.-Martin-Straße von ihrem Idol zu verabschieden. Neben Hannesschlägers Schauspiel-Kollegen Max Müller und Alexander Duda wird auch Münchens Alt-OB Christian Ude ans Mikrofon treten. Die Beisetzung der Urne findet zu einem späteren Zeitpunkt statt – im engsten Familienkreis.

