Moderatorin führt „Pants Downerstag“ ein und zeigt ihren blanken Hintern - Fans: „Sowas blödes“

die Hose runter und steckte dafür Kritik und Lob ein. Es folgten weitere Strip-Foto im Schnee und am Strand.

Update vom 21. Januar 2020: Und wieder einmal hat Joyce Ilg am „Pants Downerstag“, den sie so genannt hat und regelmäßig umsetzen möchte, die Hose runtergelassen und ihren Hintern den Usern auf Instagram in einem Post präsentiert. Dazu schreibt sie „Hello Pants Downerstag! Diesmal etwas anders. Wir ziehen blank!“. Mit wir meint Joyce Ilg sich und ihren Freund, der ebenfalls sein Hinterteil in die Kamera hält.

Die Kommentare der User gehen weit auseinander. „Süßer Po... Zeig mehr...“, „Nice“ und „Sexy“ sind unter dem Bild zu lesen. Andere halten jedoch weniger von der Aktion: „Fällt euch nichts Besseres ein oder seid ihr so mitteilungsbedürftig? Einfach nur peinlich!“ oder „Primitiv!“ schreiben andere User. Es werden sogar Vermutungen angestellt, woher dieser Trend kommen könnte. „Omg, wie kann man sowas machen. Pants down Tag? Kommt sicher wieder von den Amis oder? Sowas blödes...“, heißt es unter dem Post weiter.

Man darf gespannt sein, wann das nächste Foto ihres nackten Hinterteils gepostet wird.

Moderatorin zieht sich frech die Hose runter - Fans kommen auf blöde Gedanken - „Ha ha ha du ziehst ja durch, geil“

Update vom 6. Januar 2020: Joyce Ilg hat ihre Drohnung wahr gemacht, regelmäßig die Hose runterzulassen. Und das jetzt im Schnee getan. Dazu gab es wieder einen Seelenstriptease (“Ich habe mir vorgenommen, mich dieses Jahr mehr auf meine Eingebungen zu konzentrieren“). Der natürlich nur eines von zwei Gesprächsthemen ist. Neben dem Foto.

„Ha ha ha du ziehst ja durch. Geil“, findet Nachwuchs-Tänzer Leandro Palme. Und hat möglicherweise ein „es“ vergessen. „Du kannst mir nicht erzählen dass du jetzt keinen Schnupfen hast“, schreibt eine andere Followerin.

Doch das Foto geht auch ein bisschen nach hinten los. Denn mehrere fragen sich, ob Joyce Ilg beim Pinkeln sei. „Also ich hatte gerade die Eingebung, dass Du dringend Pipi musst und es nicht mehr bis zur nächsten Toilette schaffst“, schreibt einer.

Moderatorin zieht auf Weihnachtsmarkt ihre Hose runter und sorgt für Verärgerung: „Dumm und respektlos“

Unser Artikel vom 28. Dezember 2019:

Köln - Joyce Ilg provoziert gerne. Das ist ja auch Teil der Job-Beschreibung für die 36-Jährige, die vor allem als YouTuberin, Moderatorin und Influencerin aktiv ist, aber auch als Synchronsprecherin und als „Verstehen Sie Spaß?“-Lockvogel. Kürzlich sorgte sie wohl eher ungewollt für Gegenwind, als sie ihren Bademantel nach der Sauna herunterzog und nicht alle damit einverstanden waren, was darunter zum Vorschein kam.

Eine Provokation zu Weihnachten hingegen ist völlig gewollt: Joyce Ilg zog sich auf einem Weihnachtsmarkt die Hose runter. Und ließ das mit Fotos dokumentieren. „Merry ‚Pants Down‘erstag“, schrieb sie dazu. „Ich überlege den Donnerstag zum Pants Downerstag zu machen und öfters mal für euch die Hosen runterzulassen - diesmal auf dem Weihnachtsmarkt.“

Joyce Ilg mit Striptease - in mehrerlei Hinsicht

Das war auch im übertragenen Sinne gemeint, denn Joyce Ilg legte dazu einen Seelen-Striptease hin. „Ich kann ganz schwer Dinge und Menschen loslassen“, gestand sie. Aber natürlich blickten viele eher auf die beiden Bilder. Zwar sieht man darauf „nur“ ihre Oberschenkel und nicht den Intimbereich. Die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt dürften sich aber dennoch sehr gewundert haben.

Verdutzt sind auch ihre User. Die einen kommen der Aufforderung gerne nach, mit Geständnissen ihrerseits die Hosen runterzulassen. Andere kommentieren die Fotos. „Mann Joyce du kommst echt immer auf Ideen“, „Du bist ja völlig schmerzfrei“ oder „Ok, du darfst öfters die Hosen runterlassen“, heißt es da. Und ein schlichtes „Frische Luft ...“, schreibt die auch gerne mal zu Scherzen aufgelegte Musik-Truppe 257ers.

Joyce Ilg von Followerin attackiert - „Dumm und respektlos“

Eine Followerin attackiert Joyce Ilg scharf: „Finde das nicht gut von dir. Einen Tag machst du alles für Kinder, Hilfe hier Hilfe da und heute sowas. Das ist irgendwie dumm und respektlos“, schreibt sie. Joyce Ilg reagiert mit einem langen Statement: „Alle einmal den Stock ausm Arsch nehmen fänd ich gut. Die Welt braucht mehr Lockerheit, hab ich früher immer gesagt. Als ob Hilfsbereitschaft und Lockerheit/ Humor nicht zusammen passen würden. Wer sagt das? Du? Ein Mensch ist vielseitiger als du denkst! Und falls du den Text gelesen hast: Ich lasse sinnbildlich die Hosen runter und erzähle von meinen Schwächen, um Mut zu machen. Es wird immer Menschen geben, die das nicht gut finden. Trotzdem bleibe ich wie ich bin. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und respektvollere Worte aus deinem Mund als ‚dumm‘.“

Joyce Ilg wusste wohl auch, dass sie mit dem Weihnachtsmarkt-Strip gefährlich lebte. „Hab das in dem Moment auch gedacht: ‚Hoffentlich sieht mich die Polizei nicht‘“, gesteht sie. Und beantwortet dann auch noch die User-Frage, ob sie eine Unterhose anhatte, mit einem „Ja“.

Jede Menge Diskussionsstoff geliefert - insofern hat Joyce Ilg wohl wieder erreicht, was sie wollte. Wie einst, als sie sich allen Ernstes als „Weihnachtsschlampe“ inszenierte. Oder bei ihrem Oben-ohne-Foto.

Welcher Weihnachtsmarkt es war, bleibt übrigens unklar. Joyce Ilg lebt in Köln - vielleicht entstanden die Bilder ja direkt vor ihrer Haustür.

Auch Katja Krasavice war kürzlich hüllenlos im Freien - und wurde dabei von einem Paar ertappt.

Vox-Moderatorin Annie Hoffmann hat ihr blankes Gesäß bei Instagram gezeigt.

