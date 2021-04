JP Kraemer bringt eigene Modellauto-Serie – mit einer Besonderheit

Klamotten und Kalender hat der Dortmunder Tuner „JP“ Kraemer schon im Angebot – bald sollen nun auch Modellautos dazukommen.

Dortmund – Der Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (40) ist ein umtriebiger Geschäftsmann: Neben seiner Tuning-Werkstatt „JP Performance“ betreibt er in Dortmund beispielsweise auch ein Fastfood-Restaurant namens „Big Boost Burger“. Doch das ist noch lange nicht alles: Der YouTube-Star (mehr als zwei Millionen Abonnenten) berät Autohersteller, bringt einen eigenen Tuning-Kalender heraus und hat eine eigene Klamottenlinie, mit der er nach eigener Aussage das meiste Geld verdient. Und seit Ende 2020 ist der Tuner auch noch Museumsbetreiber – allerdings konnte er sein PACE-Museum wegen der Corona-Pandemie noch immer nicht eröffnen. Und jetzt kommt ein weiteres Geschäftsfeld hinzu: Modellautos. Und zwar mit einer Besonderheit, die seiner Leidenschaft für Tuning entspricht, wie 24auto.de berichtet.

Die Neuigkeit verkündete der Dortmunder Tuner nun in einer Insta-Story. „Und zwar geht es jetzt los mit Modellautos. Eigentlich erzähle ich ja so was nicht vorher", sagt JP Kraemer. Er werde Modellautos herausbringen, „die man umbauen kann." Im Klartext heißt das, dass man die Modellautos quasi tunen kann. Es seien Fahrzeuge, bei denen man beispielsweise die Räder und die Stoßstangen wechseln könne, erklärt der YouTube-Star – und auch den Sturz der Räder könne man einstellen.