Justin Bieber und Hailey: Erste Fotos von ihrer Hochzeit sind da

Justin Bieber und seine Hailey haben um ihre Hochzeit ein großes Geheimnis gemacht. Die Party stand zwischendurch unter keinem guten Stern. Nun ist es doch passiert.

Update vom 1. Oktober 2019: Justin (25) und Hailey Bieber (22) haben sich in einem New Yorker Standesamt bereits vor einem Jahr das Jawort gegeben. Alles lief bei den Biebers ganz heimlich ab. Nun haben die beiden kirchlich geheiratet, und zwar mit Freunden und Familie.

Justin Bieber hat auf seinem Instagram-Account die ersten Hochzeitsfotos veröffentlicht. Braut und Bräutigam sind auf der Schwarzweiß Aufnahme zu sehen. Ihre Lippen berühren sich. Beide haben ihre Augen geschlossen. Mit dem Schriftzug „The Biebers“ und dem Datum, der „30. September 2019“ wurde das Hochzeitsfoto markiert.

Der Kommentar von Justin Bieber lässt tief blicken. „Meine Braut ist heiß“, schreibt er knapp zum Bild und setzt ein Flammen-Emoji als Punkt. In einer traumhaften Zeremonie sollen sich der Sänger und das Model während des Sonnenuntergangs in einer kleinen Kapelle ihr Jawort versprochen haben, berichtet das US-Magazin „People“.

„Wenn er so aussieht ...“: Frau Hailey verweigert offenbar kirchliche Hochzeit mit Justin Bieber

Erstmeldung vom 16. September 2019: Los Angeles - Justin Bieber legte in der Vergangenheit viel Wert auf sein Äußeres. Als Teenager zauberte sich der junge Justin in die Herzen vieler weiblicher Fans. Seine Bewunderer liebten den aufstrebenden Sänger mit den langen, ins Gesicht ragenden Haaren. Mittlerweile ist der 25-Jährige erwachsen geworden - und hat daher auch sein Aussehen verändert. Seit Jahren ist der Teenie-Look passé und durch eine freche Kurzhaar-Frisur ersetzt. Sein neues Aussehen wird ihm nun vermutlich zum Verhängnis - und das soll nicht an Frisur und Kleidung liegen.

+ Justin Bieber und seine Hailey haben ganz romantisch geheiratet. Nun gibt es die ersten Fotos. © Instagram/justinbieber

Justin Bieber: Verhindert sein Aussehen die Hochzeit mit Hailey?

Justin Bieber durchlebte in jüngster Vergangenheit schwierige Zeiten, die sogar in einer Depression mündeten. Aufgrund zu viel Stress ist sein Gesicht daher nun von Akne gezeichnet. Eigentlich nur eine biologische Reaktion seines Körpers, doch für seine Lebensgefährtin Hailey Rhode Bieber offenbar nicht zu akzeptieren. Seit knapp einem Jahr sind die beiden verheiratet, Ende September sollte eigentlich die kirchliche Trauung folgen. Sollte, denn Hailey hat nun offenbar plötzlich gar keine Lust mehr, mit Justin vor den Altar zu treten. Verhindert Justins Aussehen die kirchliche Trauung?

Justin Bieber: „Unheilbare Akne“ - Frau Hailey verweigert wohl kirchliche Hochzeit

Die 22-Jährige sei von Justin derart angewidert, dass sie die Hochzeit verschieben möchte. „Hailey will ihn nicht heiraten, wenn er so aussieht! Sie suchen verzweifelt einen Dermatologen, der sein Gesicht rettet“, offenbarte ein Insider gegenüber dem US-amerikanischen Magazin National Enquirer. In dem Bericht heißt es über Justin Biebers derzeitiges Aussehen weiterhin, dass er einen „schlimmen Hautausschlag bekommen hat, der nach unheilbarer Akne aussieht.“

Ob und wenn ja, wann die Hochzeit letztlich stattfinden wird, scheint derzeit ungewiss. Unterdessen zeigt sich Justin Bieber extrem ehrlich auf Instagram und gibt intime Einblicke in sein Privatleben, wie extratipp.com* berichtet. Derweil schlimmer gestaltet sich die Beziehungslage bei Musikerkollege Andreas Gabalier. Der „Volksrocker“ ist wieder single - und darüber offenbar äußerst bestürzt.

