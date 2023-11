„Große Persönlichkeit“: Florian Silbereisen trauert um Eiskunstlauf-Ikone Jutta Müller

Von: Elena Rothammer

In seinen Shows begrüßte Florian Silbereisen mehrmals die ehemalige Eiskunstläuferin Jutta Müller. Nun ist die Sport-Ikone gestorben. Im Netz meldet sich der Schlagerstar mit emotionalen Worten.

Mondsee – Jutta Müller (†94) galt als regelrechte Ikone des Eiskunstlaufs. Nach ihrer eigenen Karriere war die Sportlerin vor allem auch als Trainerin erfolgreich. Ihre Schützlinge gewannen insgesamt drei olympische Goldmedaillen, zehn Welt-, 18 Europa- und 42 DDR-Meistertitel. Auch Katarina Witt zählte zu ihren Schülern (57). Doch nun ist sie im Alter von 94 Jahren verstorben. Zu Lebzeiten hatte auch Florian Silbereisen die Ehre, Jutta Müller kennenzulernen. Im Netz drückte der Schlagerstar seine Trauer aus.

Eiskunstlauf-Ikone Jutta Müller ist tot: Florian Silbereisen nimmt Abschied

Wie ihre Tochter Gaby Seyfert (74) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, verstarb Jutta Müller in einem Berliner Pflegeheim. Nachdem sich zuletzt schon Andreas Gabalier (38) öffentlich von einem Wegbegleiter Abschied genommen hatte, meldete sich nun Florian Silbereisen mit emotionalen Worten zu dem Trauerfall.

Via Instagram teilte Florian Silbereisen ein Foto von sich und Jutta Müller, das die beiden beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ zeigt. „Sie war eine große Persönlichkeit! Wenn sie kam, sind alle aufgestanden – zu Recht! Liebe Frau Müller, ich werde unsere gemeinsamen Momente nie vergessen! Alles Liebe!“, schrieb der Moderator zu dem Foto und nahm damit Abschied von der Sport-Ikone.

Promis und Fans trauern mit Florian Silbereisen um Jutta Müller

Unter anderem Moderator Marco Schreyl (49) kommentierte Florian Silbereisens Beitrag. „Trauriger Tag…. Unvergessliche Frau mit großen Leistungen!!!“, schrieb er. Auch die Fans nehmen Anteil an Jutta Müllers Tod. „Sie war in meinen Augen die weltbeste Trainerin für den Eiskunstlauf. Sie wird immer in Erinnerung bleiben und mein aufrichtiges Beileid der Familie und viel Kraft“, kommentierte eine Userin.

Erst im September musste Florian Silbereisen von Roger Whittaker (†87) Abschied nehmen. In einer seiner Shows ehrte der Moderator die Schlager-Legende: Beim „Schlagerbooom“ sorgte Florian Silbereisen mit einem Roger-Whittaker-Medley für einen Gänsehautmoment. Verwendete Quellen: Instagram, Deutsche Presse Agentur